Näin paljon sähkön kulutus vaihtelee eri vuodenaikoina – talven kulutushuiput pahin ongelma sähkön riittävyydelle

Sähkön riittävyys tulevana talvena on herättänyt ennalta paljon keskustelua. Jatkuvaa pulaa sähköstä ei odoteta, vaan tilanne riippuu paljon talven sääoloista.

Jos talvella nähdään poikkeuksellisen kylmää säätä pitkään ja Olkiluodossa on vaikeuksia, kasvaa sähköpulan riski.

Kulutuksessa on huomattavia eroja vuodenaikojen ja lämpötilojen mukaan. Yksikön päällikkö Jonne Jäppinen kantaverkkoyhtiö Fingridistä toteaakin, että kun sähkön kulutusta ennustetaan, liittyy siihen erittäin tiiviisti sääennuste.

– Kulutuksen riippuvaisuus säähän on hyvin korkea. Nyrkkisääntönä on, että talvella yksi pakkasaste lisää karkeasti 150 megawattia kulutusta Suomessa, Jäppinen kertoo.

Sähkön kulutus vaihtelee myös vuodenaikojen mukaan paljon. Kesällä kulutus painuu alhaisimmilleen juhannuksena, jolloin teollisuudessa on seisokkeja. Talvella sähköä voidaan tarvita yli tuplasti enemmän.

– Viime vuonna talven huippukulutus nousi reiluun 14 000 megawattiin, kun kesällä alhaisimmillaan kulutus oli 6 400 megawatin tuntumassa.

Kulutushuippuja mahdollista pienentää

Kansalaisia kannustetaankin säästämään sähköä erityisesti sellaisina hetkinä, jolloin kulutus on nousemassa huippulukemiin. Yhtenä kannusteena säästöön voi olla sähkön hinta, joka on ollut korkealla jo kesällä. Korkea hinta voi osaltaan leikata kulutushuippuja. Viime talvena näin ei ollut.

– Viime talvena sähkön hinta oli huippukulutushetkellä tasolla, jota nyt pidetään normaalina. Silloin ei tapahtunut kovinkaan paljoa teollisuusyritysten kulutusjoustoa, eli että kulutusta olisi hinnan takia vähennetty. Tulevana talvena hinta tuonee teollisuudelle uuden kannusteen osallistua säästöön, Jäppinen toteaa.

Samansuuntaiseen arvioon on päätynyt satakuntalaisen sähköyhtiön toimitusjohtaja, joka ei pidä kuluttajille tulevia sähkökatkoja todennäköisenä, koska teollisuus voi korkeiden hintojen takia joustaa omassa kulutuksessaan. Esimerkiksi kemianteollisuus on jo siirtänyt tuotantoaan sellaisiin aikoihin, jolloin sähkö on edullisempaa.

Pörssisähköasiakkaat alentaneet kulutustaan

Hinta vaikuttaa myös kotitalousasiakkaiden kulutukseen. Helsingin energiayhtiö Helen kertoi perjantaina, että pörssisähköasiakkaat ovat vähentäneet merkittävästi sähkön kulutustaan.

– Pörssisähköasiakkaat ovat vähentäneet energiankulutustaan keskimäärin 15 prosenttia vuoden takaiseen nähden. Niissä kotitalouksissa, joissa on edelleen voimassa kiinteähintaisen sähkösopimus, vastaavaa kehitystä ei ole havaittavissa, kommentoi Helenin Data ja tekoäly -yksikön päällikkö Mikko Muurinen tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Helenin keräämien tietojen perusteella pörssisähköasiakkaat ovat myös pystyneet saavuttamaan noin 10 prosenttia sähkön markkinahinnan keskiarvoa alhaisemman hinnan. Tämä on ollut mahdollista, kun kulutusta on ajoittanut vuorokauden edullisimpiin tunteihin.

Alla olevasta päivittyvästä grafiikasta voi seurata, kuinka paljon sähköä kulutetaan Suomessa, ja kuinka hyvin todellinen kulutus vastaa ennustettua kuluneen vuorokauden aikana. Katkoviiva kuvaa ennustetta, ja punainen toteutunutta kulutusta. Nykyhetken tilanne näkyy oikeassa laidassa.

