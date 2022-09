Turkin matkailuministeriö puuttui lähes tuhannen suomalaisen Detur-kaaokseen: hotellit eivät saa periä maksuja toiseen kertaan

Turkin matkailuministeriö on puuttunut suomalaisten turistien kohtaamaan kaaokseen Turkissa. Se on vaatinut, etteivät hotellit saa periä maksuja toiseen kertaan tai viedä suomalaisten passeja.

Ongelmat tulivat ilmi, kun Deturin matkalla Turkissa olevat asiakkaat kertoivat eilen, että heiltä on pyydetty hotelleilla erikseen maksuja majoituksesta, koska hotellit eivät ole saaneet maksuja Deturilta. Osalta suomalaisista oli myös viety passeja ja matkatavaroita hotellihuoneesta.

Tilanne johtui ruotsalaisen matkanjärjestäjän Deturin taloudellisista epäselvyyksistä. Detur tiedotti keskeyttävänsä toimintojaan ja peruvansa kaikki loppuvuoden chartermatkat, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT (siirryt toiseen palveluun).

Suomen Turkin-suurlähetystön konsuli Raimo Pahkasalo kertoo Ylelle, että perjantaina tilanne näytti valoisammalta. Turkin matkailuministeriö on sanonut, ettei suomalaisten tule missään tapauksessa maksaa toista kertaa hotellihuoneesta.

– Turkki pyrkii pitämään huolen, että jatkossakin tänne tulee suomalaisia turisteja, Pahkasalo sanoo.

Noin 800 suomalaista

Konsuli Pahkasalo saapui tänään Ankarasta Alanyaan ja kävi Deturin paikallisen henkilökunnan kanssa neuvotteluja. Hän on iltapäivällä menossa hotelleihin, joissa asiakkaita on rahastettu uudestaan.

Alanyassa on noin 1 700 Deturin asiakasta, joista noin puolet on Suomen kansalaisia. Viimeksi eilen tuli yksi lento Suomesta.

– Heille on vakuutettu, että he voivat oleskella hotellissa ja lähteä normaalin aikataulun mukaan Suomeen. Lennot on jo maksettu, eikä pitäisi olla huolta, etteivätkö he pääse lentämään Suomeen.

Pahkasalo sanoo, että osan suomalaisista loma voi lyhentyä kahdesta viikosta yhteen viikkoon ja jos näin käy, asiakkaiden tulee hakea korvauksia suoraan Deturilta.

Ulkoministeriöön on tulut parikymmentä yhteydenottoa asiaan liittyen, suurlähetystöön 1-2. Pahkasalo rauhoittaa tilannetta, että asiat selkenevät.

– Tunteet kuumenevat totta kai, mutta tässä kulttuurissa siihen ei kannata ryhtyä.

Deturin taloudellisesta tilanteesta ei ole vielä varmuutta.

– En pysty kommentoimaan, mikä on Deturin tämänhetkinen taloudellinen tilanne.

