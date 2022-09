Suomen ensimmäinen walk of fame sai uusia tähtiä, mutta vanhoja tuskin erottaa – tapahtumapäällikkö: "Ei tämä täydessä loistossa ole"

Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas kertoo, miksi Tähtikatu on juuri Åkerlundinkadulla. Video: toimittaja ja kuvaaja Juha Kokkala / Yle

Tampereen Tähtikadulla on nyt kaikkiaan 23 yleisön ehdotusten perusteella valittua tähtilaattaa. Tähtien huoltaminen on jäänyt viime aikoina taka-alalle.

Tampereella sijaitseva Suomen ensimmäinen kansainvälinen musiikin walk of fame eli Tähtikatu sai tänään perjantaina viisi uutta tähtilaattaa. Kadulle ikuistettiin tähdet kapellimestari, säveltäjä Jaakko Kuusistolle, legendaariselle rock-yhtye Hanoi Rocksille, blueskitaristi Erja Lyytiselle, tamperelaismuusikko Heikki Salolle ja iskelmälaulaja Marion Rungille.

Tähtikatu avattiin Tampereella Åkerlundinkadulla syksyllä 2019. Vuosittain kadulle lisätään uusia tähtiä, joiden nimet päätetään yleisöltä saatujen ehdotusten perusteella.

Vain muutamassa vuodessa Tähtikadun tuike vaikuttaa sammuneen.

Aikaisemmin kadulle ikuistetut tähtilaatat ovat päässeet himmenemään ja kultareunuksia tuskin tunnistaa. Kadulla lojuvat sähköpotkulaudat eivät varsinaisesti lisää Hollywood-glamourin tunnelmaa.

Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteinen toteaa, että kadusta ei olla pidetty tarvittavaa huolta.

– Tottahan se on, että ei tämä täydessä loistossa ole. Tähtikatu voisi kyllä olla tietyllä tavalla nimensä veroinen. Tähtiä pitäisi kunnossapitää ja kadun valaistusta pitäisi miettiä, Saarteinen sanoo.

Tähtikadulla seisova Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas ei tunnista kuvausta loistonsa menettäneestä kadusta. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Tähtikadun toisella puolella kohoaa Tampere-talo, joka hehkuu sinisenä pimeässä. Tampere-talolla järjestetään esimerkiksi tapahtumia, konsertteja ja kokouksia. Vuonna 2013 talolla järjestettiin myös Linnan juhlat.

Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas ei tunnista kuvausta loistonsa menettäneestä Tähtikadusta.

– Onhan tässä kadussa erilliset Walk of fame -logot. Juuri viime viikolla ihailin, että on tämä eteenpäin mennyt. Tähän on tullut katukivetys ja valot, jotka ovat todella ihanat, Ahokas kuvailee.

Tässä ovat Tähtikadun uusimmat tähdet Helmikuussa 48-vuotiaana menehtynyt kapellimestari, säveltäjä ja viulisti Jaakko Kuusistooli yksi ahkerimmin levyttäneitä suomalaisia instrumentalisteja. Hanoi Rocks oli 1980-luvulla Suomen ensimmäinen kansainvälisesti läpimurron tehnyt yhtye ja toimi musiikillisena roolimallina lukuisille yhtyeille sekä artisteille. Blueskitaristi, laulaja-lauluntekijä Erja Lyytinen valittiin maailman parhaaksi blueskitaristiksi vuoden 2017 European Blues Awardsien äänestyksessä. Tamperelainen muusikko Heikki Salo on on suomalaisen lauluntekemisen monitaituri. Hänet tunnetaan muun muassa Miljoonasade-yhtyeen keulakuvana, mutta myös musikaaleista, lastenlauluista ja useiden muiden artistien kappaleiden sanoituksista. Iskelmälaulaja Marion Rung muistetaan erityisesti menestyksekkäistä euroviisuedustuksistaan. Vuosina 1961–2015 Marion on levyttänyt 396 laulua.

Kukilla ja valaistuksella Hollywood-henkeä

Tamperelainen Kati Kuikka kävelee katua pitkin työmatkallaan aamuin illoin. Hän on kiinnittänyt huomiota kadun ankeuteen, mutta kertoo, ettei tilanne ole ympäri vuoden samanlainen.

– Talvella tähdet erottuvat paremmin, kun ne ovat valaistut. Ne jotenkin pomppaavat esiin, Kuikka huomauttaa.

Kuikalla on ehdotus, miten katua voitaisiin kehittää viihtyisämmäksi ja Hollywood-henkeen sopivammaksi.

– Tietyöt kuntoon ja vähän kukkaistutuksia, hän ehdottaa.

Vanhojen tähtien kultareunuksia tuskin huomaa. Kuva: Juha Kokkala / Yle

Myös valkeakoskelainen Heli Kuusivaara toivoo kadun elävöittämistä.

– Joku ravintola tai terassi olisi paikallaan tähän pätkälle, Kuusivaara toteaa.

