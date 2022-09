Puolustus vetoaa HS:n Viestikoekeskus-jutussa tasavallan presidentin lausuntoon – tietoturva-asiantuntija: jutussa ei ollut mitään uutta

Helsingin Sanomien toimittajia vastaan Viestikoekeskus-jutussa nostettujen syytteiden käsittely alkoi Helsingin käräjäoikeudessa 25. elokuuta. Laura Halminen on yksi syytteessä olevista toimittajista. Asianajaja Kai Kotiranta avustaa kahta toimittajaa ja Sanoma Media Finland Oy:tä.

Puolustus on vedonnut Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-jutun esitutkinnassa tasavallan presidentti Sauli Niinistön kannanottoon oikeudenkäyntiin johtaneen artikkelin vaikutuksista.

Helsingin Sanomat julkaisi joulukuussa 2017 jutun Puolustusvoimien Tikkakoskella sijaitsevasta Viestikoekeskuksesta.

Presidentti kommentoi artikkelia tuoreeltaan joulukuussa 2017 ja sanoi, että ”korkeimman turvaluokituksen saaneiden asiakirjojen sisällön paljastuminen on turvallisuutemme kannalta kriittistä ja voi aiheuttaa vakavia vaurioita”.

Puolustus huomauttaa lausumassaan, että keskusteltuaan hallituksen kanssa presidentti pehmensi kantaansa toteamalla, että julkaistuissa tiedoissa ei ehkä ollut mitään, joka olisi ”palohälytyksen aiheuttanut”.

– Ei ole syytä olla eri mieltä Puolustusvoimien ylipäällikön julkisuudessa esittämistä kannanotoista, todetaan lausumassa.

Puolustusvoimien arvio jutun aiheuttamista vahingoista on salattu esitutkinta-aineistosta.

Puolustus taulukoi julkista tietoa – taulukot salattiin

Keskusrikospoliisi luovutti perjantaina esitutkintamateriaalia medialle sen jälkeen kun aineistoa oli salattu neljän viikon ajan.

Lue lisää: HS:n entinen toimituspäällikkö kertoi kuulustelussa, että myös päätoimittaja sai tiedon Viestikoekeskus-jutusta ennen julkaisua

Esitutkinta asiassa on ollut poikkeuksellisen laaja ja yksityiskohtainen. Puolustus katsoo, että asian yhteiskunnallinen merkitys puoltaa tätä.

Puolustus vetosi esitutkinnassa vahvasti siihen, että Helsingin Sanomien julkistama tieto ei ollut salaista vaan se oli kaikkien saatavilla julkisista lähteistä.

Kahta Helsingin Sanomien toimittajaa ja Sanoma Media Finland Oy:tä käräjäoikeudessa avustava asianajaja Kai Kotiranta sanoo, että hänen päämiehensä kiistävät syytteet.

Syytteessä turvallisuussalaisuuden rikkomisesta on kolme lehden toimittajaa.

Yksi toimittajista keräsi ja taulukoi yksityiskohtaisesti julkiset lähteet kaikille julkaistun jutun tiedoille. Käräjäoikeus päätti salata valtaosan taulukoista vaikka tiedot ovat julkisista lähteistä.

Esitutkintapöytäkirjasta on salattu myös kopiot HS:n julkaisemasta artikkelista. Juttu on edelleen verkossa luettavissa. Siinä tehtiin selväksi, että lehden hallussa on salaisia asikirjoja.

Tietoturva-asiantuntija: asiakirjat ovat vanhoja

Poliisi kuuli syytteiden noston jälkeen lisätutkinnassa syyttäjän pyynnöstä tietoturva-asiantuntija Petteri Järvistä.

Järvinen kirjoitti blogissaan (siirryt toiseen palveluun) joulukuussa 2017, että ei löytänyt jutusta mitään, mikä ei olisi yleisesti tiedossa tai ainakin helposti pääteltävissä ja muista lähteistä saatavissa. Järvinen kertoi, että on yhä samaa mieltä.

– Jotain viittauksia tai mainintoja oli suoraan asiakirjoista, mutta ne olivat hyvin yleisellä tasolla, arvioi Järvinen viime elokuussa järjestetyssä kuulemisessa.

– Varmasti lähdeasiakirjat ovat olleet salassa pidettäviä, mutta artikkeli itsessään ei mielestäni sisältänyt mitään sellaista merkittävää tietoa, että se ei olisi ollut jo itselläni tiedossa.

Järvinen huomautti kuulemisessa, että käytetyt asiakirjat olivat myös osaltaan yli kymmenen vuotta vanhoja ja että kymmenen vuotta on pitkä aika signaalitiedustelussa.

Järvisen mukaan kenellekään suomalaiselle ei varmaankaan ole yllätys, että Puolustusvoimat seuraa Venäjän toimintaa ja kohdistaa signaalitiedustelua juuri sinne.

Syytteiden käsittely alkoi Helsingin käräjäoikeudessa valmistelevalla istunnolla elokuun lopulla. Pääkäsittely alkaa 29. syyskuuta.

Lue myös:

Helsingin Sanomat hyllytti selvitysten ajaksi toimittajan, jonka epäillään vuotaneen tietoja puolustusvoimille

Todistaja: Helsingin Sanomien toimittaja paljasti toimitukselta salaa Puolustusvoimille, että lehdellä on hallussaan erittäin salaisia papereita

Syyttäjä: Helsingin Sanomien toimittajat tiesivät mahdollisesta rikosvastuusta ennen kuin julkaisivat tietoa sotilastiedustelun asiakirjoista

Presidentti Niinistö tietovuodosta: Lännestä ei ole kuulunut palohälytyksiä, en ole havainnut vaikutusta Venäjä-suhteisiin