Suomalainen ex-poliisi tutustui huumeparoni Pablo Escobarin veljeen – nyt kaksikko aloittaa lonkerobisneksen Espanjan Aurinkorannikolla

Jani Perkonmäen haave lonkeroiden tekemisestä Espanjassa on toteutumassa. Brändi on raflaava, mutta huumeiden ihannoinnista ei ole kyse. Resepti on olutmestari Tuomas Peren käsialaa.

Jani Perkonmäen haaveen oli tarkoitus toteutua jo useita vuosia sitten.

Ravintola-alalla kymmenisen vuotta toiminut hämeenkyröläinen Perkonmäki halusi aloittaa lonkeron tuottamisen Euroopassa. Siinä sivussa hän toimi Hämeenkyrössä perussuomalaisten kunnanvaltuutettuna. Lisäksi hän on entinen poliisi, joka työskenteli vanhempana konstaapelina Sisä-Suomen poliisilaitoksessa.

Haave sai kuitenkin jäädä hetkeksi.

– Tuli itse töpeksittyä, siksi tämä on hieman venynyt. Vastuu siitä on nyt kannettu.

Perkonmäki tuomittiin viime vuoden maaliskuussa törkeästä huumausainerikoksesta ja lievästä ampuma-aserikoksesta. Istuttavaksi tuli yli kaksi vuotta, mutta hovioikeus lyhensi hieman tuomiota.

Nyt haave on toteutumassa. Ehkä suuremmin ja näyttävämmin kuin Perkonmäki oli osannut kuvitella.

Perkonmäki kertoo tutustuneensa sattumalta kontaktiensa kautta edesmenneen kolumbialaisen huumeparoni Pablo Escobarin veljeen Roberto Escobariin. Roberto on luonut veljensä nimeä kantavan kaupallisen brändin, jonka alla myös uutta lonkeroa tullaan myymään. Asiasta kertoi ensin Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).

– Olemme ystävystyneet vuosien varrella. Roberton kautta saamme käyttää lonkerossa Pablon nimeä ja kasvoja.

Roberto ei osallistu käytännön työhön, mutta Perkonmäki informoi tälle projektin etenemisestä. Hän itse toimii yhteyshenkilönä Kolumbiaan sekä Espanjaan.

Mikäli bisnes ottaa tuulta alleen, aikoo Perkonmäki palkata työntekijöitä.

Kolumbialainen Pablo Escobar (1949–1993) tuli eläessään tunnetuksi murhia järjestävänä huumeparonina. Hän johti Medellínin kartellia, joka oli yksi suurimmista kolumbialaisista rikollisjärjestöistä. Escobar itse oli aikanaan maailman rikkaimpia miehiä. Kuva Pablo Escobarin pidätyskuva 1970-luvulta. Kuva: Colombian National Police / Wikimedia Commons

"True crime myy, se on tyly fakta"

Pablo Escobar ja Espanjan Aurinkorannat tuovat monelle vääjäämättä mieleen huumeet.

Aurinkorannoilla viihtyvät muutkin kuin turistit. Espanjan Aurinkorannikosta on tullut merkittävä kansainvälisen rikollisuuden keskus, jossa myös suomalaiset rikolliset luovat yhteyksiä ja järjestävät esimerkiksi huumeiden salakuljetuksia Suomeen. Marbellasta sai alkunsa myös Suomen suurin kiinni jäänyt huumeiden salakuljetusrinki, eli Katiska-vyyhti.

Perkonmäki kertoo, että huumeet eivät liity lonkerobisnekseen millään tavalla. Hän tiedostaa brändin olevan raflaava, mutta korostaa ettei kyse ole huumeiden ihannoinnista tai pahuudella mässäilystä.

– Sitä se ei ole, vaikka minulla on tuomio kyseisestä rikoksesta. Tällä hetkellä maailmalla on kuitenkin se trendi, että true crime -tyyppinen sisältö myy. Se on tyly fakta ja tämän hankkeen taustalla.

Perkonmäellä on tatuoituna käteensä Pablo Escobarin kuva.

– Tatuointini liittyy siihen, kuinka hyvyys ja puhuus toisinaan kytkeytyvät toisinsa. Väkivaltaa en ihaile, vaan tatuointi kertoo elämäni eri käänteistä. Tavallaan laitan itseni peliin brändin takia myös tällä tavalla.

Jani Perkonmäki kertoo, että lonkerolla on olemassa työnimi, muttei paljasta sitä vielä sopimuksellisten syiden vuoksi. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Espanjan Aurinkorannat valikoituivat myynnin aloituspaikaksi Perkonmäen mukaan muun muassa logistisista syistä sekä siksi, että siellä on paljon suomalaisia. Hän kertoo, että Espanjasta on tullut jo useampia yhteydenottoja yhteistyön merkeissä.

– Onneksi tämä on otettu positiivisesti vastaan. Tarkoitus on minun näyttää henkilökohtaisesti myös se, että vaikka elämässä tekee virheitä, on silti mahdollisuus alkaa tekemään tavallisia asioita.

Lonkerobisneksessä on Perkonmäen ja Roberto Escobarin lisäksi kaksi rahoittajaa. Aloitusbudjetti on 50 000–100 000 euroa. Rahoittajien nimiä Perkomäki ei tässä kohtaa halua paljastaa, mutta kertoo kyseessä olevan kaksi ihan tavallista liikemiestä.

– Olemme sopineet, ettei heidän nimiään kerrota tässä vaiheessa minun huonon julkisuusmaineeni vuoksi. Heidän on helpompi tulla esiin sitten, kun huumetuomioni mediamyllerrys on jossain kohtaa ohi ja lonkerotoiminta käynnissä.

Lonkeroresepti syntyy "jeesaamisena kaverille"

Ennen kuin lonkeroa voi Espanjan Aurinkorannoilta ostaa, se on kehitettävä. Reseptin tekee tamperelainen Tuomas Pere.

Pere tunnetaan legendaarisen Pyynikin käsityöläispanimon yhtenä perustajana ja olutmestarina. Panimo hakeutui konkurssiin syyskuun puolivälissä. Pere itse ei ole ollut mukana yhtiön toiminnassa enää juurikaan vuoden alusta alkaen. Kesällä hän lopetti kokonaan.

Tällä Pyynikinharjun kalliolla Tuomas Pere on kehittänyt Pyynikin käsityöläispanimon Ruby Jazz Ale -oluen reseptin. Paikka on hänelle tärkeä ja sieltä ovat myös hänen ensimmäiset lapsuusmuistonsa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Peren Jani Perkonmäki halusi mukaan reseptitaitojen lisäksi myös sen takia, että Perellä on Pyynikin panimon kautta kokemusta oluen viennistä Espanjaan.

– Minkäänlaisia testejä ei ole vielä tehty, mutta kyllä minulla ajatus reseptistä on jo jollain tasolla mielessäni, Pere kertoo.

Olutmestarin mukaan hän ei ole varsinaisesti mukana bisneksessä ainakaan vielä, vaikkakin on tällä hetkellä työtön.

– Näen pienen mahdollisuuden siinä, että tässä saattaisi oikeasti työllistyäkin. Mutta tässä vaiheessa kyse on enemmän kaverin jeesaamisesta.

Pere toivoo pysyvänsä kotimaassa oluiden parissa. Tällä hetkellä hänellä kehitteillä onkin jouluolut.

– Varmaan sen onnistuminen näyttää aika paljon oman tulevaisuuden suuntaa. Jos se menee ihan läskiksi, niin sitten pitää ruveta katsomaan toisaalle.

Tuomas Pere ei ole tänä vuonna ollut juurikaan mukana Pyynikin käsityöläispanimon toiminnassa. Mikäli joku ostaa konkurssipesän ja pyytää Pereä vielä mukaan toimintaan, on hän valmis neuvottelemaan. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Lonkeron kanssa maailmanmarkkinoille?

Bisneksessä on tarkoitus lähteä liikkeelle rauhassa. Ensin kokeillaan, miten tuote vetää Espanjassa.

Varovaisen arvion mukaan Tampereella kehitettyä lonkeroa voisi löytyä kaupan hyllyiltä vielä tämän vuoden lopussa. Alkuun myyntiin tehdään pienehkö erä, sen tarkempaa määrää Perkonmäki ei tässä kohtaa osaa vielä sanoa.

Jos hyvin käy, ei Jani Perkonmäki jätä bisnestään vain Espanjan varaan. Hän näkee harmaassa juomassa potentiaalisen markkinaraon myös muualla Euroopassa.

Hän uskoo, että yksi potentiaalinen myyntipaikka olisi myös Etelä-Amerikka, josta myös Escobarit ovat kotoisin.

– Tavoite on levittäytyä ympäri maailmaa. Espanjassa lonkeroa kyllä saa jo nyt, mutta maailmalla on olemassa todella paljon paikkoja, missä siitä ei tiedetä.

