Ympäristökeskus kehottaa Järvenpäässä sattuneen kemikaalivuodon alueella asuvia pesemään kotipuutarhasta kerätyt kasvikset ja hedelmät

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus suosittelee (siirryt toiseen palveluun) Kierto Oy:n Järvenpään vaarallisen jätteen käsittelylaitoksen lähistöllä asuvia pesemään lähipäivinä kotipuutarhasta poimitut kasvikset ja hedelmät, jos haluaa varmistua, ettei niissä ole ulkoilman epäpuhtauksia.

Teollisuusalueella maanantai-iltana sattunut kemikaalivuoto vei kaksi altistunutta keskuksen työntekijää sairaalaan. Saunakallion ja Jampan alueiden asukkaita kehotettiin suojautumaan sisälle ja sulkemaan ilmastointi.

Tämänhetkisen arvion perusteella onnettomuus on johtunut siitä, että jätekemikaalia on kaadettu väärään säiliöön. Jätekemikaali oli tarkoitus kaataa säiliöön, jonka pohjalla on reaktiota hillitsevää kalkkimaitoa. Sen sijaan jätekemikaali kaadettiin viereiseen säilöön, jonka pohjalla oli ilmeisesti sakkaa, joka reagoi jätekemikaalin kanssa. Tämän seurauksena ilmaan vapautui typen oksideja.

Ely-keskuksen mukaan typen oksidien leviämisen ympäristöön arvellaan olevan vähäinen. Onnettomuuteen johtaneita tarkempia syitä ja mahdollisia ympäristövaikutuksia tutkitaan. ELY-keskus kävi keskiviikkona yrityksen kanssa läpi tapahtumaan johtaneita syitä sekä vahingon aiheuttamia vaikutuksia ympäristöön. Keskus on pyytänyt tapahtumasta erillistä selvitystä.

Tukesin alustavan arvion mukaan onnettomuus johtui mahdollisesti työvirheestä. Tukes on perustanut onnettomuustutkinnan tapahtumasarjan selvittämiseksi.

