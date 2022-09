Näin kansalaisille aiotaan maksaa tukia sähkölaskujen maksamiseen – hallituksen linjaukset valmistuivat

Sähkö on kallistunut roimasti viime aikoina.

Sähkövähennyksen enimmäismäärä on 2 400 euroa, suoran sähkötuen 2 640 euroa. Pienituloisille tarkoitetun sähkötuen omavastuu olisi 400 euroa kuukaudessa.

Hallitus on sopinut uusien sähkötukimallien yksityiskohdista. Tukia jaetaan verotukseen tulevan sähkövähennyksen sekä Kelan maksaman suoran tuen kautta.

Budjettiriihessä luvattuihin tukiin on varattu yhteensä noin 600 miljoonaa euroa ja niiden on tarkoitus helpottaa korkeasta sähkön hinnasta kärsivien kotitalouksien tilannetta.

Tuet ovat määräaikaisia ja koskevat sähkölaskumenoja ensi vuoden tammi–huhtikuun välisenä aikana.

Sähkövähennystä yhteensä korkeintaan 2 400 euroa

Sähkölaskun perusteella myönnettävää kotitalousvähennystä saa, jos sähkölasku kyseisen neljän kuukauden ajalta ylittää 2 000 euroa. Yläraja on 6 000 euroa neljässä kuukaudessa eli sen ylittävästä laskun osuudesta vähennystä ei saa.

Yli 2 000 euron rajan nousevasta laskun osasta saa vähennystä 60 prosenttia. Korkeintaan vähennystä voi saada 2 400 euroa neljältä kuukaudelta.

Kuukausittaisiksi summiksi muutettuna verovähennystä maksettaisiin yli 500 euron ja korkeintaan 1 500 euron sähkölaskusta.

Esimerkki: Jos sähkölaskun kokonaissumma neljän kuukauden jakson aikana on 4 000 euroa, vähennys olisi 60 prosenttia 2 000 eurosta eli 1 200 euroa.

Vähennys ei vaikuta muun kotitalousvähennyksen enimmäismäärään ensi vuonna.

Vähennykseen oikeuttaa sähköenergiasta maksettu verollinen määrä sekä siihen liittyvä perusmaksu. Sähkönsiirtomaksu ei oikeuta kotitalousvähennykseen.

Hallituksen arvio on, että vähennys koskettaisi noin 252 000 kotitaloutta. Verotuloja menetettäisiin noin 265 miljoonaa euroa.

Hallituksen aiemmin päättämien sähkötukimallien yksityiskohdat tarkentuivat. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Sähkötukea yhteensä korkeintaan 2 640 euroa

Toinen tukimalli on Kelan suoraan maksama sähkötuki. Se kohdistuu pienituloisille kotitalouksille, jotka eivät pysty tulojen pienuuden takia täysin hyödyntämään kotitalousvähennystä sähkölaskun perusteella.

Omavastuuosuus kuukauden sähkölaskusta on 400 euroa. Sen ylittävästä osasta tukea maksettaisiin 60 prosenttia.

Yläraja on 1 500 euroa. Tämän ylittävältä osuudelta tukea ei enää maksettaisi. Näin tuki on enintään 660 euroa kuukaudessa eli 2 640 euroa neljältä kuukaudelta.

Esimerkki: Jos kuukauden sähkölasku on 1 000 euroa, siitä korvattaisiin 60 prosenttia 600 eurosta eli 360 euroa.

Tuki on perhekohtainen. Sitä myönnettään myönnetään vain vakituisen kodin sähkölaskusta, eikä esimerkiksi kesämökistä.

Sähkön siirrosta aiheutuneita kustannuksia ei oteta tuessa huomioon.

Tukea haetaan Kelasta ja sitä voi saada kuukausittain. Sähkötuki katsotaan kustannusten korvaukseksi, joka ei vaikuttaisi muuhun sosiaaliturvaan. Tuki olisi saajalleen verovapaa.

Verovähennystä koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle ensi viikolla ja sähkötukea koskeva esitys pari viikkoa myöhemmin.

Lisäksi sähkön arvonlisäveroa aiotaan alentaa 24 prosentista 10 prosenttiin. Alennus koskee joulu-huhtikuuta.

Ministeri Lintilä toivoo leutoa joulukuuta

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) toteaa Ylelle, että eri tukimuodot on suunniteltu olemassa olevan tiedon ja arvioiden mukaisesti. Määräaikaisten toimien taustalla on ajatus, että pahimmat hintapiikit olisivat huhtikuun jälkeen ohi.

Sähkölaskuja tuetaan vasta tammikuusta alkaen, joten esimerkiksi joulukuun sähkölaskusta pitää selvitä ilman kompensaatiota.

– Tässä joudutaan arvioimaan myös valtion kassan tilannetta. Täytyy toivoa, että joulukuu olisi mahdollisimman leuto, jolloin ihmisillä on parempi mahdollisuus selvitä niistä sähkölaskuista.

Lintilän mukaan hallitus on valmistautunut parinsadan lisäkäsittelijän rekrytointitarpeeseen Kelassa suoran sähkötuen vuoksi.

– Uskon että Kela pystyy hoitamaan tilanteen.

Lintilä sanoo, että yrityksille tai maataloudelle ei tällä hetkellä valmistella lisätukia sähkön korkean hinnan vuoksi. Tilannetta kuitenkin seurataan ja Lintilä pitää erityisesti maatalouden alkutuottajien tilannetta vaikeana.

Lintilä sanoo, että työkaluja on kuitenkin vain vähän käytettävissä, kun energiaveron palautuksesta on jo päätetty ja teollisuuden energiavero on jo EU-minimissä.

Eläkkeellä oleva Jorma Pukkila joutuu miettimään rahankäyttöään tarkkaan, sillä hän asuu omakotitalossa.

