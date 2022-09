Miesten puolueet voittivat Ruotsin vaaleissa niukasti – miesten ja naisten puoluevalinnat erosivat enemmän kuin koskaan ennen

TUKHOLMA Göteborgin yliopisto, Ruotsin yleisradioyhtiö SVT ja kuninkaallinen tekninen korkeakoulu KTH ovat tehneet vaali- ja äänestäjätutkimusta 1990–luvun alusta lähtien. Tutkimus tunnetaan nimellä Valu eli vallokalsundersökning. (siirryt toiseen palveluun)

Näidenkin vaalien yhteydessä yli 11 000 äänestäjää vastasi 61 kysymykseen joko ennakkoäänestyspaikallaan tai vaalipäivänä äänestämisen yhteydessä.

Tutkimushankkeen johtajat professori Henrik Ekegren Oscarsson ja emeritusprofessori Sören Holmberg ovat yllättyneitä tämänkertaisista tuloksista. Naisten ja miesten äänestyskäyttäytyminen eroaa nyt enemmän kuin koskaan ennen.

Naisten hallitusta johtaisi Magdalena Andersson

Naisten äänillä hallitusneuvotteluja johtaisi nyt sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson, ja tavoitteena olisi kahden vasemmistopuolueen, vihreiden ja keskustan hallitus.

Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson erosi pääministerin tehtävistä 15. syyskuuta. Puolue keräsi eniten ääniä vaaleissa, mutta vasemmistoblokki hävisi oikeistolle. Kuva: STELLA Pictures/All Over Press

Naisista 34 prosenttia kertoi äänestäneensä sosiaalidemokraatteja. Vihervasemmistoblokki sai naisilta 56 prosentin kannatuksen. Ruotsidemokraattien osuus naisten äänistä oli 16 prosenttia eli selvästi alempi kuin vaalituloksen 20,5 %.

Joka neljäs mies Åkessonin äänestäjä

Miehistä nyt joka neljäs eli 25 prosenttia äänesti ruotsidemokraatteja ja muutenkin äänet painottuivat naisia enemmän oikealle. Oikeistovaihtoehdon yhteenslaskettu kannatus miesten äänistä on 56 prosenttia.

Vaalitulos on äärimmäisen tasainen, kuitenkin hieman oikealle kallellaan. Siksi hallitusneuvoteluja johtaa nyt oikeistoryhmittymän pääministeriehdokas, maltillisen kokoomuksen Ulf Kristersson.

Maltillisen kokoomuksen johtaja Ulf Kristersson saapui maanantaina keskustelemaan valtiopäivien puhemiehen, Andreas Norlenin kanssa. Kuva: Tim Aro / EPA / AOP

Tämäkertaisen tutkimuksen julkistamistilaisuudessa professorit palaavat toistamiseen eroihin naisten ja miesten äänestyskäyttäytymisessä.

Tutkimuslaitos Novus kysyi kuukausittain äänestäjiltä, mitkä kysymykset ovat vaalien tärkeimmät. Syyskuun alussa eli juuri ennen vaaleja listan kärki oli tämä: 1.) Terveydenhoito, 2.) Laki ja järjestys, 3.) Energiapolitiikka, 4.) Koulu ja koulutus, 5.) Maahanmuutto ja integraatio, 6.) Ympäristö ja ilmasto ja 7) Maan talous.

Terveydenhoito oli hienoisessa laskussa ja energiapolitiikka selkeässä nousussa.

Naisten teemat ja miesten teemat

Kun äänestäjiltä kysyttiin heille tärkeimmistä teemoista ero naisten ja miesten välillä oli suuri. Naisille vaalien tärkeimmät teemat olivat terveydenhoito, koulu ja tasa-arvokysymykset. Miehille puolestaan laki ja järjestys, energia ja ydinvoima ja terveydenhoito.

Kun äänestäjiltä kysyttiin mikä asia ratkaisi puoluevalinnan erot ovat selkeääkin selkeämmät.

Oikeistohallitusvaihtoehdon kannattajille laki ja järjestys oli asia numero yksi, vain liberaalien äänestäjille numero kaksi. Vasemmistovaihtoehdon kannattajille laki ja järjestys tuli vasta sijalla 10-16.

Professorit esittelivät vaalitutkimusta

Sama jako on nähtävissä myös energian ja ydinvoiman kohdalla. Oikeistopuolueiden kannattajilla kysymys sijoittuu kärkisijoille 3-4, vasemmistopuolella sijoille 6-11.

Ruotsidemokraattien paraatimarssi

Ruotsidemokraatit ovat vahvistaneet kannatustaan kaikissa valtiopäivä- ja EU-vaaleissa vuodesta 2009 lähtien. Nyt puolue nousi valtiopäivien toiseksi suurimmaksi ja sai 20,5 % äänistä. Se on nyt oikeistoleirin suurin puolue eli suurempi kuin maltillinen kokoomus.

Ruotsidemokraattien johtaja Jimmie Åkesson äänesti Östermalmin kirjastossa, Tukholmassa. Kuva: Jeppe Gustafsson / Shutterstock / AOP

Näiden vaalien valu-tutkimus osoittaa, että ruotsidemokraatit on suosituin puolue työttömien keskuudessa. Se on lähes yhtä suosittu “duunaripuolue” kuin sosiaalidemokraatit, se on suositumpi kuin keskusta maanviljelijöiden keskuudessa ja lähes yhtä vahva yrittäjäpiireissä kuin kokoomus.

Kun äänestäjiltä kysyttiin puoluejohtajan merkitystä omalle puoluevalinnalle, ruotsidemokraattien Jimmie Åkesson sai luvun 48. Se on valu-tutkimusten ennätys. Edellinen ykkönen oli takavuosien kokoomusjohtaja Fredrik Reinfeldt, jonka luku oli 45.

Oikeisto ja vasemmisto yhä olemassa

Ekengren Oscarssonin mukaan vaaleissa eivät puhaltaneet oikeistotuulet, sillä vaalitulos on hyvin lähellä neljän vuoden takaista. Silloin vasemmistolla oli yhden paikan enemmistö, nyt kaksi valtiopäiväedustajaa saisi vallan kallistumaan oikealta vasemmalle.

Ekengren Oscarsson sanoo äänestyspaikkatutkimuksen osoittavan, että selkeä jako vasemmistoon ja oikeistoon ei ole kadonnut ruotsalaismielistä mihinkään. Kyselyn perusteella 43 prosentilla sydän sykkii oikealle, 37 prosentilla vasemmalle ja loput asettuvat keskivälille.

Oikeistohallitus ei ole äänestäjien suosikki

Äänestäjiltä kysyttiin myös mieluisinta hallitusvaihtoehtoa. Ykkönen on demarihallitus, jota joka kymmenes piti parhaana.

Juuri nyt näyttäisi, että Ruotsiin muodostetaan kokoomuksen ja kristillisdemokraattien hallitus, joka oli kahden prosentin mielestä paras vaihtoehto. Jos mukaan liitetään liberaalit kannatus nousee viiteen prosenttiin.

Lue lisää:

Ruotsin valtiopäivien puhemies antoi maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristerssonille hallitustunnustelijan tehtävän

Analyysi: Ruotsissa demarit väläyttää sinipunaa, keskustajohtaja eroaa – ja Turkki muistuttaa Nato-ehdoistaan

Ruotsin vaalien tilanne on niin tiukka, että tulosta joudutaan jännittämään torstaihin – hylättyjen äänien tarkastaminenkin voi yllättää