Suomi on löytämässä perustelun venäläisten turistimatkojen rajoittamiselle – venäläisten tulo heikentää kansainvälisiä suhteita

Ylen tietojen mukaan ministeriöissä valmistellaan rajoituksia venäläisten liikkumiseen vetoamalla ensisijaisesti Schengen-säännöksiin liittyvään kansainvälisyyspykälään.

Venäläisten maahantuloa voitaisiin rajoittaa entistä voimakkaammin, koska itänaapurista tuleva turismi vahingoittaa Suomen kansainvälisiä suhteita.

Jotta viisumeilla kulkua voidaan rajoittaa valitulla tavalla, ulkoministeriön pitää valmistella hallitukselle muistio, joka perustelee suhteiden heikentymistä.

Ylen tietojen mukaan työ ulkoministeriössä on jo pitkällä.

Yksi mahdollinen tapa perustella kansainvälisten suhteiden heikentymistä liittyy siihen, että Suomi on ainoa rajanaapuri, jonka kautta venäläiset pääsevät matkustamaan Eurooppaan.

Toinen perustelu liittyy presidentti Vladimir Putinin keskiviikkoiseen ilmoitukseen julistaa osittainen liikekannallepano Venäjän hyökkäyssodan takia.

Hallituksella on ollut jo pitkään poliittista tahtoa rajoittaa venäläisten turismia Suomessa, mutta asialle on ollut vaikea löytää päteviä perusteita. Suomi on pyrkinyt myös siihen, että rajoituksia tehtäisiin yhtenäisesti koko Schengen-alueella.

Pääsyy kuitenkin sille, miksi valmistelussa kestää näin kauan, liittyy itse Schengen-säännöstöön. Säännöstöä on aiemmin käytetty vain yksittäisiin ihmisiin, mutta nyt sen soveltamista pitäisi laajentaa koskemaan suurta ihmisryhmää.

Myös muut vaihtoehdot ovat olleet pöydällä

Venäläisten viisumiasioita ovat käsitelleet ennen kaikkea sisäministeriö, ulkoministeriö ja rajavartiolaitos. Virkamiehet ovat paitsi neuvotelleet asiasta keskenään, mutta myös valmistelleet asiaa ministeriöissään.

Virkamiehet ovat käyneet läpi useita keinoja, joilla hallitus voisi saada tahtonsa läpi viisumiasioiden myöntämisen tiukentamisessa.

Yksi keinoista on liittynyt rajavartiolain 16. pykälään, jolla voitaisiin sulkea raja-asemia ja rajoittaa liikennettä rajoilla. Rajavartiolain käyttäminen kuitenkin edellyttää kansallisen turvallisuuden vaarantumista, eivätkä viranomaiset ole päätyneet tällaiseen tulkintaan.

Toisena keinona on puolestaan esitetty kansallista pakotelainsäädäntöä tai kokonaan erillistä lainsäädäntöä, mutta sellaisen sorvaaminen olisi hidasta.

Ylelle arvioidaan myös, että uusi rajoitus tuskin lopettaa liikennettä Suomen ja Venäjän välillä kokonaan. Virossa vastaavanlainen rajoitus on vähentänyt liikennettä Venäjältä kymmenellä prosentilla.

Ministeriöt eivät ole vielä arvioineet sitä, millainen vaikutus uudella viisumirajoituksella olisi Suomessa.

Juttua päivitetään.

