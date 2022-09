Booker-palkittu kirjailija Hilary Mantel on kuollut

Kuva: David Hartley / Shutterstock / All Over Press

Brittikirjailija Hilary Mantel on kuollut 70 vuoden ikäisenä. Kuolemasta kertoi kirjailijan kustantaja (siirryt toiseen palveluun).

Mantel voitti arvostetun Booker-palkinnon kaksi kertaa. Ensimmäisen kerran hänet palkittiin vuonna 2009 kirjasta Susipalatsi (Wolf Hall) ja toisen kerran vuonna 2012 jatko-osasta Syytettyjen sali (Bring Up the Bodies). Mantel oli ensimmäinen naiskirjailija, joka sai Bookerin kaksi kertaa.

Sekä Susipalatsi että Syytettyjen sali kuvaavat tapahtumia kuningas Henrik VIII:n valtakaudella 1500-luvulla. Kirjojen päähenkilö on kuninkaan neuvonantaja Thomas Cromwell. Trilogian viimeinen osa Kuningashuone (The Mirror and the Light) ilmestyi vuonna 2020 ja myös se oli ehdolla Booker-palkinnolle.

Vuonna 1952 syntynyt Hilary Mantel opiskeli lakia ja työskenteli sen jälkeen sosiaalialalla. Vuosina 1987–1991 hän oli Spectator-lehden elokuva-arvostelija.

Hän asui nuoruudessaan viisi vuotta Botswanassa ja neljä vuotta Saudi-Arabiassa.

Mantelin ensimmäinen romaani Every Day is Mother's Day ilmestyi vuonna 1985. Teos on musta komedia, johon Mantel sai aineksia omista työkokemuksistaan kroonikkosairaalan sosiaalityöntekijänä.

Mantel kertoo Giving Up the Ghost -muistelmissaan nuoruudestaan sekä kivuliaasta sairaudesta, joka aluksi diagnosoitiin psykiatriseksi sairaudeksi, mutta paljastui myöhemmin endometrioosiksi.

