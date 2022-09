Turun tuomiokirkon lattia ja seinät avataan, kun talotekniikka peruskorjataan uuteen uskoon – rakenteissa voi piillä myös yllätyksiä

Alustava kustannusarvio on yli kymmenen miljoonaa euroa. Valtio on tukemassa hanketta neljällä miljoonalla. Peruskorjauksen yhteydessä myös tilaratkaisuja mietitään uusiksi.

Turun tuomiokirkko on uhmannut ajan hammasta, tulipaloja ja maailman melskeitä Unikankankareen kummun laelta yli 700 vuoden ajan. Nyt sen edessä on mittava korjausurakka 50 vuoden tauon jälkeen.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kiinteistöjohtaja Seppo Kosola arvioi, että rakenteet, katto, perustukset ja ulkoseinät ovat hyvässä kunnossa. Sen sijaan sisätilojen osalta vaaditaan toimenpiteitä.

– Sähkö-, lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmät ovat tiensä päässä eli ne pitää kattavasti uusia. Lisäksi Tuomiokirkossa järjestetään paljon tapahtumia, jotka edellyttävät modernia lähetys- ja esitystekniikkaa. Myös tähän kiinnitetään huomiota, kertoo Seppo Kosola.

Uusia tilaratkaisuja käyttöön

Peruskorjaus merkitsee lattian ja seinien avaamista, mikä on haasteellista kulttuuri-, historia- ja henkisiä arvoja huokuvassa rakennuksessa. Tavoitteena on myös ottaa osa aiemmin suljetuista tiloista seurakunnalliseen käyttöön.

– Kyseeseen voisi tulla parvella sijaitsevia tiloja, jos sinne saadaan lasiseinäratkaisuja. Samoin joitakin alakerran kappeleita voitaisiin avata, kertoo Turun tuomiorovasti Aulikki Mäkinen.

Suunnitelmissa on myös sijoittaa kirkkosalin keskelle keskiaikaiselle paikalle uusi alttari tavallisia jumalanpalveluksia varten. Pääalttari säilyisi nykyisellä paikalla.

– Uskon, että vastaavia asioita mietitään monissa seurakunnissa. Niissä seurataan varmasti mielenkiinnolla, minkälaisia ratkaisuja Turun tuomiokirkossa toteutetaan, toteaa Mäkinen.

Raskas taloudellinen taakka

Peruskorjauksen alustava kustannusarvio on toistakymmentä miljoonaa euroa. Hallituksen ensi vuoden talousarvioehdotuksessa hankkeelle on varattu neljän miljoonan euron siirtomääräraha.

Seurakuntayhtymä yrittää saada mukaan rahoitusjärjestelyihin myös Kirkkohallitusta ja eri säätiöitä, mutta suurimman taloudellisen taakan se joutuu kantamaan itse.

Seurakuntayhtymän hallinto- ja talouspäällikkö Timo Laakso vakuuttaa, että kirkollisveroon ei tule peruskorjauksen takia korotuspaineita.

– Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on kohtuullisen hyvä. Lisäksi sillä on varallisuutta, joka pystytään tarpeen vaatiessa muuntamaan investoinnin rahoitukseksi. Vahva näkemys on, että kirkollisveroa ei jouduta tästä syystä nostamaan.

Rakenteissa piilee yllätyksiä

Seppo Kosola varautuu myös siihen, että peruskorjauksen yhteydessä tulee vastaan yllätyksiä.

– Niihin on vanhoja kirkkoja remontoidessa jo totuttu. Vastaan saattaa tulla ennakkoon tuntemattomia rakenteita. Vielä ei ole avattu yhtään lattiaa tai seinää. Siellä ne yllätykset yleensä ovat.

Tekniset työt alkavat parin vuoden sisällä. Koko hankkeen tulisi valmistua Turun 800-vuotisjuhlien kynnyksellä, vuoden 2028 lopulla.

Kirkko on tarkoitus pitää käytössä koko remontin ajan.

