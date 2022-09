Suomi aikoo rajoittaa merkittävästi venäläisten maahantuloa ja viisumeita – päätöstä perustellaan kansainväisen aseman vahingoittumisella

Vaalimaan rajalla on tänään ollut vilkasta.

Suomi aikoo rajoittaa merkittävästi venäläisten maahantuloa ja viisumien myöntämistä. Rajoituksia perustellaan Suomen kansainvälisen aseman vakavalla vahingoittumisella.

Asiasta linjattiin tänään tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Hallituksen on määrä antaa periaatepäätös lähiaikoina.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo asiasta lisää tiedotustilaisuudessa tänään hieman ennen iltaseitsemää.

Ylen aikaisempien tietojen mukaan maahantulorajoitukset eivät koskisi sukulaisvierailuita.

Hallitus on jo pitkään halunnut rajoittaa venäläisten matkailua Suomessa, mutta asialle on ollut vaikea löytää päteviä perusteita. Suomi on pyrkinyt myös siihen, että rajoituksia tehtäisiin yhtenäisesti koko Schengen-alueella.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi eilen torstaina, että venäläisten matkailu Suomeen on saatava loppumaan. Syynä on Venäjän keskiviikkona julistama osittainen liikekannallepano eli venäläisten määrääminen sotaan.

Rajavartiolaitoksen mukaan Suomeen saapuvien venäläisten määrä on kaksinkertaistunut viikossa. Vaalimaan rajanylityspaikalla oli noin puolen kilometrin autojono Suomeen päin tänään kello 15 maissa.

Uutinen päivittyy.