Venäjän järjestämät "kansanäänestykset" Itä-Ukrainassa ovat monikärkiohjus – Venäjä pyrkii niillä kolmeen tavoitteeseen, sanoo Jussi Halla-aho

Venäjän armeijan osittainen liikekannallepano ja niin kutsutut kansanäänestykset Itä-Ukrainassa ovat vauhdittaneet suomalaista keskustelua venäläisten turistiviisumeista. Ykkösaamun haastattelussa on eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Venäjä on kertonut järjestävänsä "kansanäänestyksiä" miehitettyjen Donetskin, Luhanskin, Zaporizzijan ja Hersonin alueiden liittämiseksi Venäjään. Äänestyksillä Venäjä pyrkii muuttamaan erikoisoperaatioksi kutsumansa sodan oikeutusta.

– Venäjä pyrkii luomaan juridisen asetelman, jossa Ukrainan maaperällä suoritettava ”erikoisoperaatio” muuttuu Venäjän omalla maaperällä käytäväksi puolustustaisteluksi, sanoo eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.).

“Omaa aluetta” puolustetaan kaikin keinoin

Halla-ahon mielestä mukana on viesti lännelle.

– Länsimaille halutaan viestiä, että Venäjä näkee asian tällä tavalla ja on valmis ”puolustamaan” kyseisiä alueita niin kuin se puolustaisi mitä tahansa omaa aluettaan, toisin sanoen kaikin keinoin, Halla-aho sanoo.

"Kansanäänestys" linkittyy myös armeijan osittaiseen liikekannallepanoon.

– Tällainen asetelma antaa Putinille pseudolaillista selkänojaa liikekannallepanoon. Hyökkäyssotaan ei voida lain mukaan pakottaa reserviläisiä tai varusmiehiä mutta ”puolustussotaan” voidaan, huomauttaa Halla-aho.

Halla-aho arvioi, että Venäjän kolmas tavoite lienee kääntää huomiota pois Venäjän kärsimistä nöyryyttävistä tappioista Harkovan alueella.

Kanta miehittäjän järjestämien "kansanäänestysten" oikeudelliseeen sitovuuteen ja hyväksyttävyyteen on päivänselvä:

– Niillä ei ole kumpaakaan. Ukrainan tai länsimaiden ei tule kiinnittää kansanäänestyksiin huomiota.

Liikekannallepano ei aiheuta Suomelle suoraa sotilaallista uhkaa

Erilaisten arvioiden mukaan presidentti Vladimir Putinin julistama armeijan osittainen liikekannallepano koskee noin 300 000:ta venäläistä.

Halla-ahon arvion mukaan liikekannallepano tuskin onnistuu, koska sen toteuttamiseen ei ole infrastruktuuria.

– Sikäli kuin uutta voimaa saadaan haalittua, se on kiinni Ukrainassa eikä muodosta suoraa uhkaa Suomelle. Suomen lähellä olevat sotilasyksiköt on pääosin lähetetty Ukrainaan, ja merkittävä osa niistä on jo tuhottu.

Sodalle Venäjällä kannatusta, sotaan lähtijöitä kuitenkin vähän

Halla-ahon mukaan liikekannallepano todennäköisesti aiheuttaa huomattavaa kansalaistottelemattomuutta ja levottomuuksia Venäjällä.

– Valtava enemmistö venäläisistä kannattaa sotaa sohvalta käsin ja niin kauan kuin sodassa kuolee omien puolelta lähinnä etnisten vähemmistöjen edustajia syrjäseuduilta. Halukkuus lähteä itse sotimaan tai lähettää rintamalle omia ystäviä tai sukulaisia on erittäin vähäinen, hän sanoo.

Putinille liikekannallepano merkitsee sodan tunnustamista.

– Kyseessä on tyypillinen nurkkaan ajetun diktaattorin paniikkipäätös. Putin tunnustaa sekä sen, että Venäjä on sodassa, että sen, että sota sujuu huonosti. Venäläisiä ei ole saatu houkuteltua sotaan edes rahalla. Pakolla rekrytoiduista sotilaista on todennäköisesti rintamalla pelkkää haittaa Venäjän tavoitteille, arvioi Halla-aho.

Putinin hallinnolle osittainenkin liikekannallepano on monella tavalla riski. Jo 300 000 miehen haaliminen ja lähettäminen sotaan on vaikea operaatio.

“Viisumit ja niiden myöntäminen pitäisi jäädyttää EU-päätöksellä”

Suomi on jäänyt viimeiseksi EU-maaksi, johon Venäjältä pääsee maata pitkin turistiviisumilla.

– Kutsuntaikäiset miehet varmasti pyrkivät poistumaan Venäjältä niin kauan kuin se on mahdollista. Jos Suomen rajat ovat auki, Suomesta tulee keskeinen poistumisreitti, Halla-aho sanoo ja kannattaa viisumien myöntämisen jäädyttämistä EU-tasolla.

Jussi Halla-aho on TV1:n Ykkösaamun vieraana lauantaina 23. syyskuuta kello 10.05.

