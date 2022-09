Tervola korottaa vauvarahan 12-kertaiseksi – 6 000 euron vauvaraha maksetaan viiden vuoden aikana

Vauvarahan saamisen edellytyksenä on, että perhe on kirjoilla Tervolassa. Vauvarahan saa, jos vauvan laskettu aika on vuonna 2023, vaikka hän syntyisikin tämän vuoden puolella.

Tervolan kunnan vauvaraha jakautuu viidelle vuodelle. Ensimmäisenä vuonna vauvaraha on 2 000 euroa. Kuva: Antti Kolppo / Yle