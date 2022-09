Purra: Hyvä kun vihdoinkin rajoitetaan venäläisten turistiviisumeja

Puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) ihmettelee, miten Suomi pystyy nyt rajoittamaan turistiviisumien käyttöä, kun kuukausien ajan sen on kerrottu olevan oikeudellisesti mahdotonta.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on tyytyväinen, että Suomi on tekemässä ”vihdoinkin” päätöksen, jota perussuomalaiset on vaatinut kesästä asti.

– Samaan aikaan on pakko ihmetellä jälleen tätä prosessia. Tässä on käynyt hieman samalla tavalla kuin rajavartiolain muutoksessa. Sanottiin, että Euroopan unionin lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset eivät mahdollista tätä. Sitten, kun asiaa käsiteltiin enemmän eduskunnassa, puheenjohtajien kesken ja valiokunnassa, niin lopulta tämä olikin mahdollista täysin kansallisella ratkaisulla.

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan lähipäivinä voimaan tulevat maahantulorajoitukset eivät koske muun muassa sukulaisvierailuita, opiskelijoita, täällä työskenteleviä ja tavaraliikenteeseen osallistuvia. Haavisto mainitsi myös humanitaariset syyt poikkeuksien perusteeksi.

”Riskitekijöitä voi tulla myös turvapaikanhakijoiden joukossa”

Purran mukaan meillä tulee olla mahdollisuus sulkea itäraja kokonaan, jos Venäjältä alkaa tulla turvapaikanhakijoita laajamittaisesti.

– Nyt on tietenkin tärkeintä, että kaikki turistiviisumien käyttäminen saadaan keskeytettyä. Me emme kuitenkaan tiedä, keitä Venäjältä tulee. Voi tulla myös turvapaikanhakijoina ihmisiä, jotka voivat olla riskitekijöitä. Välineellistetyn ja ei-välineellistetyn maahantulon raja voi olla hiuksenhienoa. Sitä uskoakseni myös Vladimir Putin osaa hyödyntää.

Kansainvälisen oikeuden mukaan turvapaikan hakeminen on kuitenkin perusoikeus. Suomen uutta rajavartiolakia on kritisoitu, että myös poikkeustilanteissa turvapaikkaa pitäisi voida hakea muualtakin kuin Helsinki-Vantaan lentoasemalta.

Esimerkiksi eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan keskittäminen ei saa loukata kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen.

Purran mukaan kritiikki ei kuitenkaan tee lainsäädännöstä väärää.

– Saahan sitä kritisoida, mutta se on Suomen voimassa olevaa lainsäädäntöä. Se on nimenomaan tehty tilanteita varten, jossa kansallinen turvallisuus tai muut tärkeät tekijät menevät turvapaikan hakemisen oikeuden edelle.

Lue lisää

"Tarkoituksena on merkittävästi supistaa Suomeen tulevien määrää" – presidentti Niinistö kommentoi Ylelle Venäjän kansalaisten maahantulon rajoituksia

Suomi kieltää venäläisten matkailijoiden maahantulon – ulkoministeri Haavisto: Tämä on hyvin tiukka ratkaisu