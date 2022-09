Kupjansk vapautettiin venäläismiehityksestä, ja nyt hirmuteot paljastuvat – putkat muuttuivat kidutuskeskuksiksi

KUPJANSK Kupjanskin poliisiaseman kellari on karu. Erikokoiset sellit reunustavat pitkää kapeaa käytävää.

Ennen Venäjän miehitystä nämä putkat olivat Ukrainan paikallispoliisin käytössä.

Maaliskuussa, Venäjä miehitettyä Harkovan alueella olevaa Kupjanskin kaupunkia, sellit saivat uuden merkityksen.

Aivan vankilan vieressä asuva Mykola kertoo, kuinka hän itse joutui selliin. Joku ilmiantoi hänet venäläisjoukoille, koska hän puhui ukrainan kieltä kadulla.

– Tässä he pahoinpitelivät minua. He sulkivat oven ja löivät jalat altani. Sen jälkeen he potkivat minua varttitunnin, Mykola viittoo käsillään ja näyttää, miten häntä lyötiin.

Mykola otettiin kiinni kaksi kertaa yli viisi kuukautta kestäneen miehityksen aikana. Molemmilla kerroilla hänet päästettiin vapaaksi pahoinpitelyn jälkeen.

Kupjanskin pääpoliisiasema oli Venäjän joukkojen hallussa maaliskuusta syyskuun alkuun. Kuva: Antti Kuronen / Yle

– Minulla kävi tuuri. He eivät löytäneet todisteita minua vastaan, koska en ole palvellut Ukrainan armeijassa ja puhelimeni oli puhdas, hän sanoo.

Sähköshokkikidutusta kutsuttiin “puheluksi Putinille”

Monia muita pahoinpideltiin paljon pidempään ja pahemmin. Poliisiaseman kellarissa venäläismiehittäjät myös kiduttivat vankeja, etenkin sähköllä.

– Ystäväni oli vangittuna täällä neljä kuukautta. Hän kertoi minulle kidutuksesta, esimerkiksi metodista jota he kutsuivat “puheluksi Putinille”, Mykola kuvailee.

Sähköjohto kiinnitettiin korviin, kiveksiin ja jalkoihin. Sen jälkeen annettiin sähköshokkeja.

– Yleensä henkilö kesti vain kolme iskua. Sen jälkeen hän joko menetti tajuntansa tai hänet pakotettiin toimimaan miehittäjän käskyjen mukaan.

Kidutussellit olivat aiemmin tavallisia putkia. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Mykola kertoo nähneensä omin silmin, kuinka miehittäjän joukot tulivat viereiselle pihalle sähkölaite mukanaan, ja sitoivat pihalla olleen miehen puuhun. Ensin miestä lyötiin kepeillä.

– Sen jälkeen he antoivat hänelle sähköshokkeja. Mies huusi tuskasta. Naapurit, vaimoni ja tyttäreni – kaikki näkivät sen, Mykola kertoo järkyttyneenä.

Venäjän turvallisuuspalvelu on pitkään liitetty sähkön käyttöön kidutusvälineenä kuulusteluissa.

Kellarissa oli 150 ihmistä venäläisten lähtiessä

Mykolan ystävä kertoi myös, kuinka venäläiset olivat valeteloittaneet hänet pihalla. Väkivalta oli sekä henkistä että fyysistä.

Mykolan mukaan poliisiaseman kellarissa oli noin 150 ihmistä, kun Venäjän joukot pakenivat Kupjanskista Ukrainan vastahyökkäyksen alta syyskuun alussa.

– Venäläisten lähdettyä vangitut rikkoivat ikkunat ja karkasivat.

Poliisiaseman kellarista vapautui 150 ihmistä Ukrainan vastahyökkäyksen ajettua venäläiset pois. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Vankilassa pidettiin pääosin ukrainamielisiksi epäiltyjä, esimerkiksi Ukrainan armeijan veteraaneja. Mykolan mukaan selleissä oli myös muutamia rikollisia.

Keskustassa tuhoutuneen liikkeen edessä istuu Ukrainan keskusrikospoliisin edustaja Serhi Pantelejev. Hän kertoo, että lähellä on paikka, jonne on haudattu ihmisiä.

Emme kuitenkaan voi vierailla siellä, sillä miinanraivaajat eivät ole puhdistaneet aluetta. Lisäksi taustalla kuuluu Venäjän tykistön ääniä.

Harkovan vapautetuilta alueita on löytynyt useita joukkohautoja. Yle vieraili Izjumin kaupungin laidalla, kun viranomaiset ryhtyivät nostamaan ruumiita haudoista.

Pantelejevin mukaan Harkovan vapautetuilta alueilta on löytynyt myös 18 eri paikkaa, joissa miehittäjät oletettavasti kiduttivat ukrainalaisia.

Kupjanskin asukas Mykola on yhä järkyttynyt miehitysajan tapahtumista kaupungissa. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Kysyn Kupjanskissa tapaamaltani Mykolalta, katosiko kaupungista ihmisiä. Hän nielaisee ennen kuin vastaa.

– Haluan ajatella, että ne jotka katosivat, on viety Venäjälle tai muille miehitetyille alueille. On liian raskasta ajatella toista vaihtoehtoa.

Lopuksi Mykola kertoo kuulleensa eräältä henkilöltä, kuinka hänen asuinalueelleen kaivettiin kuoppia.

– Niissä kuopissa voi olla ihmisiä. Ehkä se on vain huhu, mutta kerrottiin, että aamulla kuopat olivat täytetty maalla, Mykola sanoo.

