Itärajalla venäläisten maahantulijoiden määrä kaksinkertaistui viikossa – Rajavartiolaitos: Viikonloppuna Suomeen voi tulla jopa 20 000 ihmistä

Valtaosalla matkustajista on tarvittavat luvat kunnossa, mutta rajatilanteen kehittymistä on vaikea arvioida. Aiempaa suurempi osa rajanylittäjistä jatkaa matkaa Suomesta muihin Euroopan maihin.

Itärajan kautta maitse Suomeen saapuvien venäläisten määrä on kaksinkertaistunut viikon takaisesta. Perjantaina rajan ylitti lähes 7 700 venäläistä, kertoo Ylelle Rajavartiolaitoksen kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö, eversti Matti Pitkäniitty.

Samaan aikaan Suomesta Venäjälle palaavien määrä ei ole noussut. Päivittäiset tulijamäärät ovat kuitenkin yhä selvästi pienempiä kuin ennen koronapandemiaa.

STT:lle Pitkäniitty arvioi, että lauantaina Suomeen voi saapua jopa 10 000 venäläistä. Sunnuntai on tyypillisesti rauhallisempi päivä, mutta koko viikonlopun aikana Suomeen voisi tulla jopa 15 000–20 000 ihmistä.

Rajavartiolaitoksen mukaan rajalta ei ole mittavassa määrin jouduttu käännyttämään Suomeen pyrkiviä venäläisiä.

– Valtaosa on laillisia kulkijoita, jotka käyttävät laillisia väyliä ja laillisia asiakirjoja rajaliikenteessä, Pitkäniitty sanoo Ylen haastattelussa.

Rajalla ei ole myöskään nähty venäläisten turvapaikkahakemusten lisääntymistä. Venäjällä vastikään julistettu osittainen liikekannallepano on todennäköisesti ainakin osasyy matkustajamäärien äkilliseen kasvuun.

– Kasvu viittaa siihen, että syy miksi nyt lähdettiin turistimatkalle, on kutsuntojen käynnissäolo, arvioi Rajavartiolaitoksen Pitkäniitty.

Vaalimaa nyt suosituin rajanylityspaikka

Rajaliikenteessä vilkkain ylityspaikka on nyt Nuijamaan sijaan Vaalimaa. Se sijaitsee Pietarin ja Helsingin välisellä reitillä ja sitä kautta tullaan yleensä pääkaupunkiseudulle.

Entistä suurempi osa venäläisistä jatkaa nyt Suomesta muihin Euroopan maihin. Suomen hallitus valmistelee parhaillaan tiukennuksia venäläisten viisumeihin.

Haasteena on, että tilanteen kehittymistä on erittäin vaikea arvioida. Rajavartiolaitoksella on kuitenkin valmius reagoida nopeasti, jos laittomat rajanylitykset lisääntyvät.

Matti Pitkäniitty muistuttaa, että maahantulijoiden määrä ei tällä hetkellä ole ylitsepääsemätön. Jokaiselle maahan saapuvalle venäläiselle pystytään tekemään tehokkaat rajatarkastustukset.

– Mitä suojelupoliisikin on viikolla todennut, niin liikekannallepano sellaisenaan ei muuta uhka-arviota yksittäisten venäläisten osalta. Siinä mielessä rajavartiolaitos on tilanteen tasalla ja voimme hyvin hallita rajaliikenteen uhat.

