Iranin mielenosoituksissa on kuollut kymmeniä – viranomaiset ovat pidättäneet satoja mielenosoittajia

Iranin poliisi on pidättänyt satoja ihmisiä nuoren naisen kuolemasta alkunsa saaneissa mielenosoituksissa.

Nuoren kurdinaisen kuolemasta alkunsa saaneet mielenosoitukset jatkuvat Iranissa.

Norjasta käsin toimiva Iran Human Rights (IHR)-kansalaisjärjestö kertoi lauantaina, että mielenosoituksissa on kuollut jo ainakin 54 ihmistä (siirryt toiseen palveluun) ja satoja on loukkaantunut. Iranin valtion mediassa on puhuttu lauantaina 35 kuolemantapauksesta.

Iranin poliisi kertoo pidättäneensä 740 mielenosoittajaa, joista 60 on naisia, kertoo iranilainen uutistoimisto Tasnim.

Luvussa on pelkästään yhdessä provinssissa tapahtuneet pidätykset runsaan viikon ajalta. Tuhannet iranilaiset ovat osoittaneet mieltä kymmenissä eri kaupungeissa, joten pidätettyjen kokonaismäärä on todennäköisesti huomattavasti suurempi.

Presidentti vaatii tiukkaa puuttumista mielenosoituksiin

Iranin presidentti Ebrahim Raisi otti lauantaina kantaa useita päiviä jatkuneisiin mielenosoituksiin.

Iranin valtion median mukaan Raisi sanoi, että maan turvallisuutta ja rauhaa vastustaviin mielenosoituksiin pitää puuttua päättäväisesti.

Raisi nousi Iranin presidentiksi vuosi sitten. Hän on edeltäjäänsä Hassan Rouhania vanhoillisempi.

Kansalliset turvallisuusjoukot ovat jo aiemmin vastanneet mielenosoituksiin kovin ottein.

Perjantai-illan mielenosoituksista kuvatuissa videomateriaaleissa turvallisuusjoukot ampuvat kohti aseettomia mielenosoittajia Piranshahrin, Mahabadin ja Urmian kaupungeissa.

Iran Human Rights -järjestön jakamassa videossa univormuun pukeutunut turvallisuusjoukkojen jäsen ampuu kohti mielenosoittajia Shahr-e Reyssä pääkaupunki Teheranin etelälaidalla.

Turvallisuusjoukot ovat pidättäneet myös toimittajia. Yhdysvaltalaisen toimittajia suojelevan Committee to Protect Journalists -järjestön mukaan kuluneella viikolla on pidätetty yksitoista toimittajaa.

Lisäksi Iranin viranomaiset ovat mielenosoitusten takia rajoittaneet internetin käyttöä.

Mielenosoittajilla on kuvia naisesta, joka kuoli sen jälkeen, kun siveyspoliisi oli ottanut hänet kiinni. Kuva: Ying Tang/NurPhoto/Shutterstock/All Over Press

Nainen kuoli siveyspoliisin pahoinpitelyn jälkeen

Mielenosoitukset saivat alkunsa, kun siveyspoliisin pahoinpitelemä 22-vuotias Mahsa Amini kuoli viime viikolla. Poliisit pidättivät naisen väärin puetun hijabin takia.

Iranin siveyspoliisi on tiukentanut entisestään naisten pukeutumisen tarkkailua. Hiusten pitää olla huivin peitossa ja kaavun pitää peittää käsivarret ja sääret.

Mielenosoittajat ovat muun muassa polttaneet huiveja vastalauseena tiukentuneille otteille.

