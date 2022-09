Ukrainan sota järkyttää taiwanilaisia, mutta heillä on yksi etu, joka huojentaa ison naapurin uhatessa

TAIPEI 28-vuotias nuorisotyöntekijä Candy siirtää aseen pois lattialla makaavan miehen rinnalta. Hän saapui taisteluensiapukurssille Taipeissa, koska ajatus katutaisteluun joutumisesta Taiwanissa alkoi tuntua todennäköiseltä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan sai taiwanilaiset huolestumaan.

– Kukaan ei uskonut, että Ukrainan sota alkaisi. Kuinka sota voi ylipäänsä tapahtua sivistyksen aikakaudella? Mutta niin se vain alkoi, ja miksei se tapahtuisi myös Taiwanissa, Candy mietti.

Candy opettelee pelastamaan haavoittunutta ensiapukurssilla Taipeissa. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Kurssilla uhka pysyy mielessä. Haavoittunutta esittävät henkilöt ovat pukeutuneet taistelijoiksi. Candy kiristää verenvuotoa tyrehdyttävän kiristyssiteen mallin reiteen ja käärii tämän lämpöä heijastavaan suojapeitteeseen nopein, mutta opettelevin liikkein. Ohjaaja opastaa peitteen asettelussa.

Candy uskoo, että nyt on oikea hetki oppia taidot.

– Minua jännittää jo nyt tehdä tätä käytännössä, saati sitten jos olisi jo sota, hän naurahtaa.

Kiinan kasvavat uhkaukset Taiwanin valtaamisesta ovat räjäyttäneet ensiapukurssien suosion Taipeissa.

– Tämäkin kurssi täyttyi kahdessa päivässä, kun julkaisimme ilmoituksen, sanoo ohjaaja Tzu Yun-Hsiang.

35-vuotias Zhao kertoo oppineensa käyttämään asetta lyhyessä varusmiespalveluksessa, mutta paljon olisi opittavaa ennen kuin hän voisi osallistua puolustukseen. "En halua ajatella sitä", hän miettii. Tzu Yun-Hsiang opastaa ensiavussa. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Taiwanilaisten huoli kasvoi Kiinan sotaharjoitusten jälkeen

Yleensä suurin osa osallistujista on turvallisuusalalla työskenteleviä. Nyt mukaan tulee entistä enemmän Candyn kaltaisia siviilejä.

Huoli on noussut entisestään Kiinan elokuisen sotaharjoituksen jälkeen.

Kun Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi vieraili Taiwanissa, vihastunut Kiina järjesti näyttävän sotaharjoituksen, jossa se lennätti ohjuksia saaren yli ja piiritti sen sota-aluksilla.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi vieraili Taiwanissa elokuussa. Tapaaminen presidentti Tsai Ing-Wenin kanssa suututti Kiinan. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Kiina ei jättänyt epäselväksi, etteikö sillä olisi jo suunnitelma vallata Taiwan, jota se pitää niskoittelevana provinssinaan.

Elokuusta alkaen Kiinan sotakoneet ovat lähes päivittäin ylittäneet Taiwaninsalmen keskilinjan, jonka yli Kiinan ja Taiwanin sotilaiden ei pitäisi lentää, kertoo Taiwanin kansallisen puolustus-ja turvallisuustutkimusinstituutin johtaja Su Tzu-Yun.

Su sanoo, että Kiina on tehnyt sotakoneillaan härnäämisestä uuden normaalin.

– Kiinan armeija pullisteli lihaksiaan ohjuskokeella ja näyttämällä, että se voi saartaa Taiwanin kuten Venäjä teki Ukrainassa. Se saartoi merireitin, Su sanoo.

Kiina pitää Taiwania osanaan. Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

Usko omaan puolustuskykyyn on vahva

Taiwanilla seurataan tarkkaan, miten Ukraina puolustautuu Venäjää vastaan. Su vakuuttaa, että pikkuinen Taiwan pitäisi pintansa, jos Kiina hyökkäisi. Vaikka sotilaita on paljon vähemmän kuin Kiinalla, Ukrainaan verrattuna Taiwanin etuna on se, että se on saari.

– Maihinnousu on vaikein ja rohkeutta vaativin ponnistus armeijalle. Kiinalla on yli tuhat alusta, mutta jos ne tulevat Taiwaninsalmen yli, meillä on torjuntaohjuksia, hän sanoo.

Su Tzu-Yun sanoo, että Taiwanilla on 1 500 pitkän matkan ohjusta ja satoja torjuntaohjuksia. Lisää tulee, sillä Taiwan valmistaa ohjuksia itse. Ruokaa Taiwanissa on varastossa puoleksi vuodeksi.

Sotilasasiantuntija Su Tzu-Yun sanoo, että maihinnousu olisi Kiinan joukoille vaikea ponnistus. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Sun mukaan paljon riippuu ulkovalloista.

– Se riippuu osin Washingtonin [eli Yhdysvaltain] ja muiden demokraattisten maiden tuesta. Demokraattisten maiden osoittama tuki voi toimia pelotteena Pekingille, hän sanoo.

Hän muistuttaa, että Taiwan on tärkeä koko maailmalle, koska se sijaitsee merkittävällä meriväylällä. Sen yli kulkee 1,7 miljoonaa matkustajalentoa vuodessa. Yli puoli miljoonaa rahtialusta lipuu Taiwanin ohi vuosittain. Taiwanin saarto voisi pysäyttää muun muassa lähes kaikki laivalla Japaniin energiaa tuovat alukset.

Yhdysvaltojen uskotaan auttavan hädän hetkellä

Luottamus Yhdysvaltain apuun on luja.

– Yhdysvaltain sota-alusten tulo alueelle näyttää, että se puolustaa paitsi meitä myös Japania ja Etelä-Koreaa, Su sanoo.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden toisti äskettäin, että Yhdysvaltain joukot tukisivat Taiwania, jos Kiina hyökkäisi. Virallisesti Yhdysvaltain asema mahdollisessa hyökkäyksessä on ollut epäselvä. Missään dokumenteissa ei selkeästi sanota, että Yhdysvallat lähettäisi joukkoja Taiwaniin.

Yhdysvaltain sota-alus USS Kidd purjehti Taiwaninsalmen poikki elokuussa 2021. Kuva: US NAVY / AFP

Kiina puolestaan ei lipeä linjastaan, jonka mukaan se aikoo ottaa Taiwanin haltuunsa. Viimeksi ulkoministeri Wang Yi sanoi YK:n yleiskokouksessa, että “historian pyörät murskaavat” ne, jotka yrittävät estää Kiinaa yhdistämästä Taiwania itseensä.

Kiinan äskettäinen sotaharjoitus hyödytti Taiwania, uskoo Su Tzu-Yun. Taiwanilaiset ovat entistäkin yhteneväisempiä Kiinaa vastaan, kun Kiina kertoi asettavansa sotilaat valvomaan Taiwania.

– Taiwanista on kehittynyt viime vuosikymmeninä kypsä demokratia. Me varjelemme elämäntapaamme, Su sanoo.

Ajatus siviilien joutumisesta taisteluun kauhistuttaa

Taiwan ei ole toistaiseksi valmistelemassa siviilejä rintamalle toisin kuin Ukraina. Taiwanissa on neljän kuukauden asevelvollisuus. Sillä on runsaat kaksi miljoonaa reserviläistä valmiina tukemaan noin 180 000 sotilaan armeijaa, mutta vain 300 000 reserviläisellä on tarvittavat taidot lähteä rintamalle, arvioi Taiwanin parlamentin puolustuskomitean jäsen Wang Ting-yu uutistoimisto AP:lle.

Ensiaputaitoja opettava Tzu Yun-Hsiang toivoo, että taiwanilaiset siviilit eivät joudu taisteluihin. Ukrainassa kuolleiden siviilien määrä kauhistuttaa.

– Emme halua, että siviilit joutuisivat aktiiviseen taisteluun. Se on kauhistuttavaa ja vastoin Geneven sopimusta. Taiwanissa asutaan tiheästi. Jos yksikin ohjus osuu asuinalueelle, siviiliuhreja tulee varmasti paljon. Siviilit voivat silloin tarjota taustatukea, Tzu sanoo.

Ensiapukurssit ovat suosittuja Taiwanissa. Moni ennakoi, että pelastustaidoille tulee tarvetta sodan uhan takia. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Tutkimuksen mukaan tavalliset taiwanilaiset olisivat valmiita puolustamaan maataan. Taiwanin kansallisen puolustus- ja turvallisuustutkimusinstituutin (INDSR) tekemän kyselyn mukaan noin 73 prosenttia taiwanilaisista on valmis taistelemaan.

Yli puolet kyselyyn vastanneista uskoo, että Taiwan pystyy puolustautumaan hyökkäyksessä.

Taiwanissa siviilien ei odoteta osallistuvan maanpuolustukseen. Suuri osa miehistä on käynyt lyhyen asepalveluksen, mutta heidän ei odoteta lähtevän eturintamalle.

Miljoonalahjoitus siviilien taistelukoulutukseen

Taiwanissa on myös ääniä, jotka vaativat siviilien organisoimista maanpuolustamiseen. 75-vuotias taiwanilainen liikemies Robert Tsao ilmoitti lahjoittavansa yli 30 miljoonaa euroa vapaaehtoisten siviilitaistelijoiden valmentamiseen.

Myös kansallista turvallisuutta lobbaavan Forward Alliance -järjestön johtaja Enoch Wu haluaa, että jokainen taiwanilainen oppii pärjäämään kaupungissa, jossa mahdollisesti koko infrastruktuuri on romahtanut.

Hän koordinoi ensiapu- ja pelastustaitokursseja, joilla opitaan myös huolehtimaan pakolaisista ja etsimään loukkaantuneita maastosta. Kursseille tulee joka kuukausi satoja miehiä ja naisia.

Taipeissa päivän kestänyt ensiapukurssi täyttyi nopeasti. Monet järjestöt järjestävät nyt kursseja. Kysyntää riittää. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

– Taiwan on elänyt Kiinan hyökkäysuhan alla vuosia, mutta uhka kasvaa joka päivä. Näemme sen Etelä-Kiinan merellä. Näemme, mitä Kiina tekee Hongkongissa ja Xinjiangissa. Joka päivä yhä enemmän Kiinan sotakoneita lentää lähemmäs ilmatilaamme, hän kuvaa.

Wu uskoo, että taiwanilaiset eivät ole tarpeeksi varautuneet Kiinan uhkaan. Pommisuojia on parillekymmenelle miljoonalle ihmiselle, mutta niitä pitää parantaa.

– Taiwanilla on valtava turvallisuusuhka, hän sanoo.

Ensiapukurssille osallistuva Candy toivoo, että siviilien ei tarvitse taistella

– Olisi kuitenkin hyvä, että meillä on lääkintätaitoja, jotta saamme pelastettua mahdollisimman monta henkeä, hän miettii.

