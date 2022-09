Analyysi: Äärilaita voitti, italialaiset haluavat muutosta – siis ne, jotka vielä jaksavat äänestää

Kansallismieliset ja konservatiiviset arvot saivat ison äänivyöryn Italian parlamenttivaaleissa. Äärioikeistolainen Italian veljet on viemässä vaalivoiton.

Alustavan vaalituloksen mukaan Italian veljet -puolueen voitto näyttää olevan niin suuri, että sen johtajalla Giorgia Melonilla on vahva mandaatti muodostaa Italialle uusi hallitus.

Mikäli Melonista tosiaan tulee Italian pääministeri, tulee hänestä samalla tärkeän EU-maan ensimmäinen äärioikeistojohtaja sitten toisen maailmansodan.

Ei kuitenkaan kannata ajatella, että voitto kielisi kaikkien italialaisten siirtymisestä arvoineen äärioikealle.

Toki Melonin äänestäjiin, lähinnä vanhempiin italialaisiin, resonoivat hänen ajatuksensa maahanmuuton suitsimisesta ja kristillisiin arvoihin nojaavasta konservatiivisuudesta.

Silti vaalitulos kielii ennen muuta siitä, että italialaiset ovat pettyneitä politiikkaan ja haluavat asioiden muuttuvan. Moni Melonille annettava ääni on protestiääni muille.

Lähes kaikki pääpuolueet saivat taakseen vähemmän kansaa kuin viime vaaleissa. Erityisesti populistinen Viiden tähden liike ja oikeistopopulistinen La Lega menestyivät kehnosti.

Meloni on ainoa poliitikko, joka on oppositiossa istuessaan onnistunut vakuuttamaan äänestäjät siitä, että juuri hän voisi tarjota kaivattua muutosta. Meloni on ainoa Italian suurten puolueiden johtajista, joka ei ole vielä johtanut maata.

Politiikkaan kyllästyminen ei ole Italiassa uutta. On silti huolestuttavaa, että maassa jaksetaan äänestää yhä vähemmän.

Äänestysaktiivisuus jäi Italian historian matalimmaksi, noin 64 prosenttiin. Laskua viime vaaleista on lähes 10 prosenttiyksikköä.

Erityisesti huoli nuorten kotiin jäämisestä näyttäisi toteutuneen. Moni nuori kertoi, ettei heille tärkeitä teemoja kuten ilmastoa käsitelty vaaleissa tarpeeksi.

Kotiin jäämisestäkin tuli protesti.

Oikeistoliittouman hallituksen muodostamisesta ei tule helppoa.

Vedenjakajiksi muodostunevat esimerkiksi suhtautuminen EU:hun ja Venäjään.

Meloni ja La Legan johtaja Matteo Salvini ovat paatuneita EU-kriittikkoja, mutta heidän linjauksensa Venäjän suhteen eriävät. Forza Italian johtaja Silvio Berlusconi markkinoi itseään nyt liittouman Eurooppa-myönteisimpänä.

