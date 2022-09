Presidentti Niinistö avasi ajatuksiaan Putinin mielenliikkeistä CNN:llä: "Hän on turhautunut ja päättänyt ratkaista tämän tavalla tai toisella"

CNN:n sunnuntaisessa ohjelmassa juontaja Fareed Zakariaa tuntui erityisesti kiinnostavan kuulla, mitkä ovat "Putin-kuiskaajan", Suomen presidentin ajatukset Venäjän presidentin mielenliikkeistä.

– Vuosien kuluessa olen nähnyt ja ymmärtänyt kehitystä hänen ajattelussaan. Hän on turhautunut tilanteeseen Ukrainassa vuoden 2014 tapahtumien jälkeen. Tämä turhautuneisuus on kasvanut. Hän on päättänyt ratkaista tämän nyt tavalla tai toisella, Niinistö arvioi videohaastattelussa.

Millainen tilanne Suomessa on Venäjän rajanaapurina, tiedusteli ohjelman juontaja myös.

– Emme ole nähneet mitään merkkejä Venäjän lisääntyneestä toiminnasta Suomen tuntumassa. Putinilla tuntuu nyt olevan enemmän päänsärkyä Ukrainassa. Itse asiassa rajojemme tuntumassa on rauhallisempaa kuin pitkään aikaan, Niinistö sanoi hymyillen.

Kuinka eristäytynyt Putin on, Zakaria kysyi.

– Tapasin hänet viimeksi noin vuosi sitten. Kyllä, näyttää, että hän on hyvin yksinäinen. En itse asiassa tiedä, keitä hänen lähellään tällä hetkellä oikeasti on, Niinistö sanoi.

Selviävätkö eurooppalaiset energiakriisin ja sodan keskellä?

Haastattelussa esiin nousi myös energiakriisi. Selviävätkö eurooppalaiset tässä paineessa, vai särkyykö yhtenäisyys, Zakaria kysyi.

– Energia, ruoka, ja jopa korot ovat nousseet. Länsimaissa ajatellaan usein, että elämänlaatumme paranee jatkuvasti. Ukrainalaiset ovat erinomainen esimerkki, että sisua löytyy vaikeuksien keskellä. Meidän ongelmamme ovat pieniä verrattuna ukrainalaisten ongelmiin. Uskon, että kestämme kyllä, Niinistö vastasi.

Kansainvälisen median kiinnostus Suomen presidentin näkemyksiä kohtaan on viime aikoina ollut nousujohteinen.

Presidentti Niinistö on yksi harvoista länsijohtajista, jolla on ollut toimivat keskusteluyhteydet Venäjän autoritaariseen presidenttiin, joka käynnisti sodan Ukrainaa vastaan helmikuussa. Tosin myöskään Niinistö ei ole pitänyt yhteyttä Putiniin enää aikoihin.

Presidentti Niinistö oli viimeksi CNN:n vieraana heinäkuussa. Tuolloin juontaja Christiane Amanpour kutsui Niinistöä Putin-kuiskaajaksi.

Niinistö päättää sunnuntaina viikon kestäneen vierailunsa Yhdysvalloissa. Hän piti muun muassa puheen YK:n yleiskokouksessa ja vastaanotti Global Citizen -palkinnon.

Niinistö tapasi matkallaan myös muun muassa Yhdysvaltain edustajainhuoneen puheenjohtajan, Nancy Pelosin sekä muita yhdysvaltalaispoliitikkoja.