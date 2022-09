Venäläismatkailijat tyhjentävät Nosto-automaatteja kiinalaisella luottokortilla – kysyimme, voisiko yhtiö luopua UnionPaysta tai sulkea automaatteja

Ilmiö on Nokasin maajohtajan mukaan kiusallinen myös Suomen viranomaisten kannalta, sillä he vastaavat siitä ettei käteistä kulje rajan yli Venäjälle.

Liikenne itärajalla on vilkastunut Venäjän julistettua keskiviikkona osittaisen liikekannallepanon maahan.

Erikoisena seurauksena Nosto-käteisautomaatteja on nostettu tyhjiin Kaakkois-Suomen vilkkaiden rajanylityspaikkojen lähistöllä. Taloussanomat (siirryt toiseen palveluun) uutisoi ilmiöstä sunnuntaina.

Ilmiö koskee nimenomaan Nosto-automaatteja, sillä niihin käy kiinalainen China UnionPay -luottokortti.

Venäläisten pankkien Visa- ja MasterCard -luottokortit lakkasivat toimimasta keväällä, kun yhtiöt lähtivät Venäjältä hyökkäyssodan alettua.

Yle kertoi elokuussa, että ilmiö alkoi nostaa päätään jo heinäkuussa itärajan avauduttua.

Nosto-automaatteja pyörittävän Nokas CMS:n Suomen maajohtaja Risto Lepo kertoo Taloussanomille, että UnionPay otettiin aikanaan käyttöön aasialaisia turisteja ajatellen.

Onko UnionPaysta luopumista harkittu nyt?

– On sitäkin harkittu, mutta korttisopimuksissa on niin pitkät siirtymäajat, että se ei auttaisi tässä hetkessä, Lepo kertoo Ylelle puhelimitse.

Samalla kyse on Levon mukaan myös konsernitason päätöksistä. Nokas on osa Avarn Security -konsernia ja sillä on käteisautomaatteja myös muissa Pohjoismaissa.

– Niissä tätä ongelmaa ei ole ainakaan vielä noussut.

Lepo painottaa, että Suomessakin ongelma rajoittuu pääosin "muutamaan kymmeneen automaattiin Kaakon kulmalla".

Automaateista on saattanut loppua parissa päivässä setelit, jotka ovat normaalisti riittäneet viikoksi. Kertanostoraja on 400 euroa.

– Aika lailla on tappiluku nostettu ja saatettu käyttää korttia useammankin kerran automaatissa, Lepo kuvailee.

– Tämä on erittäin kiusallinen tilanne meidän pääasiakasryhmälle, eli suomalaisille kuluttajille.

Ilmiötä on havaittu myös Helsingissä, mutta ei Levon mukaan ongelmaksi asti.

Voisiko automaatteja sulkea?

Ongelmatapauksissa yksittäisiä automaatteja voitaisiin Levon mukaan sulkea, mutta se veisi palvelun myös suomalaisilta asiakkailta.

Lepo painottaa, että nopein ratkaisu olisi turistivirran loppuminen tai EU-pakotteiden laajentaminen kaikkiin venäläispankkeihin.

– Se mahdollistaisi myös meidän automaateilla kaikkien venäläisten korttien sulkemisen.

– Nopeampana keinona pidän sitä, että hallitus tekee viisaan päätöksen ja sulkee rajan (venäläisiltä) turisteilta.

– Kautta rantain on myös kuulunut, että UnionPay olisi itsekin ryhtymässä joihinkin toimenpiteisiin. Eli ratkaisu saattaisi tulla sieltäkin suunnalta, Lepo pohtii.