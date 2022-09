Asiantuntija: Italian alhainen äänestysprosentti kielii suuresta pettymyksestä vallassa olleita poliitikkoja kohtaan

Oikeistoblokki on voittamassa vaalit. Suurimmaksi puolueeksi nousi Italian veljet -puolue ja pääministeriksi on nousemassa Giorgia Meloni. Hän olisi Italian ensimmäinen naispääministeri. Äänestysaktiivisuus jäi Italian historian matalimmaksi.

Suurimman äänisaaliin Italian vaaleissa sai Italian veljet -puolue, joka sai neljäsosan annetuista äänistä. Edellisissä vaaleissa puolue sai vain neljä prosenttia äänistä. Puolue on noussut lyhyessä ajassa marginaalista maan johtavaksi puolueeksi.

– Italian veljet on tällainen protestipuolue. Se on Mussolinin fasistipuolueen perillisiä, luonnehti väitöskirjatutkija Antti Ronkainen Helsingin yliopistosta Ylen aamun haastattelussa.

– Kaikki muut ehdolla olleet puolueet ovat jo olleet hallitusvastuussa. Nyt äänestettiin Giorgia Melonia ja Italian veljiä, koska he eivät ole hallituksessa olleet. Tämä selittää suurta äänisaalista, Ronkainen jatkoi.

Italia saamassa ensimmäisen naispääministerin

Italian veljet on vaaliliitossa Silvio Berlusconin johtaman Forza Italian ja Matteo Salvinin La Legan kanssa. Yhteensä tämä oikeistoliittouma olisi saamassa yli 40 prosenttiä äänistä. Puolueet ovat sopineet keskenään, että suurin puolue valitsee pääministerin. Näin ollen Italia olisi saamassa ensimmäisen naispääministerin.

Giorgia Meloni puhuu perinteisten arvojen puolesta. Koti, uskonto ja isänmaa ovat hänelle tärkeitä teemoja. Hän on islamofobinen, avoimesti seksuaalivähemmistöjä vastaan ja hänellä on vahva kansallismielinen agenda, kuvaili Helsingin yliopiston tutkijatohtori Yannick Lahti. Nämä teemat tulevat varmasti olemaan esillä Italian sisäisessä keskustelussa, mutta Lahti ei ole varma, että keskustelu johtaisi isompaan muutokseen.

– Olen hyvin skeptinen sen suhteen, että tuleeko hän saamaan sellaisia Italian aidosti kaipaamia reformeja ja rakenteellisia uudistuksia läpi, Lahti pohti.

Äänestysaktiivisuus ennätysalhaalla

Italian poliittinen kulttuuri on hyvin herkkää ja toisen maailmansodan jälkeen maassa on ollut 67 hallitusta. Hallituksen keskimääräinen ikä on ollut vain vähän yli vuoden. Edellinen vaaleilla valittu pääministeri oli Silvio Berlusconi.

Näiden vaalien äänestysaktiivisuus jäi Italian historian matalimmaksi, noin 64 prosenttiin. Laskua viime vaaleista on lähes 10 prosenttiyksikköä. Antti Ronkaisen mukaan pudotus on merkittävä ja valtaisa.

– Minusta alhainen äänestysinto ilmentää suurta pettymystä vallassa olleita poliitikkoja kohtaan ja ylipäätään demokraattisia vaaleja kohtaan, Ronkainen sanoi.

Yannick Lahden mielestä alhainen äänestysprosentti kertoo myös siitä, että Italian kansa etääntyy yhä enemmän politiikasta, poliitikoista ja poliittisesta päätöksenteosta.

Säilyykö sopu oikeistoblokissa?

Tutkijoiden mukaan on mielenkiintoista nähdä kauanko oikeistoblokki pysyy yhdessä rintamassa. Esimerkiksi suhtautuminen Euroopan unioniin, Venäjään ja Ukrainan tukemiseen jakaa rivejä jo nyt. On suuri kysymysmerkki, millaista ulkopoliitiikkaa oikeistoblokki tulee tekemään.

– Vaikka Meloni tulee uusfasistisesta puolueesta, niin oikeistoblokista se on kaikkein sitoutunein Ukrainan tukemiseen ja Euroopan unionin yhteiseen pakotelinjaan, kun taas Berlusconin Forza Italia ja Salvion La Lega ovat avoimemmin kyseenalaistaneet sanktiot ja ylipäätään EU:n suhtautumisen Venäjään, Antti Ronkainen selvitti.

Talouspolitiikan suhteen tutkijat eivät odota mitään suurempaa konfliktia EU:n suuntaan, koska Italia on saamassa niin paljon rahaa.

– Ei Meloni halua olla se pääministeri, joka alkaisi ravistelemaan EU:ta talousnäkökulmassa. Jos voin ennustaa, niin Meloni tulee nimittämään avainpaikoille, kuten valtiovarainministeriksi, maltillisia voimia, jotka eivät suututa markkinoita, Yannick Lahti täydensi.

