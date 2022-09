Poikkeuksellisen laaja esitutkinta valmistumassa Espan vapun kaahailusta – poliisi on kuullut yli 70 henkilöä

Tutkinnassa on kuultu asianosaisia sekä tehty kaahailijan ajoneuvon teknisiä tutkimuksia.

Helsingin poliisi on saamassa pian valmiiksi poikkeuksellisen laajan esitutkinnan viime vapun kaahailusta Helsingin Pohjoisesplanadilla ja sen ympäristössä. Poliisi on kuullut tapaukseen liittyen yli 70 henkilöä.

Vappuaattona kolme ihmistä loukkaantui kaahailun seurauksena, kun 33-vuotias autoilija aiheutti useita vaaratilanteita matkallaan Presidentin linnalta Pohjoisesplanadi 37:n eteen, johon matka tyssäsi. Kuljettaja myös törmäili autollaan useaan henkilöautoon.

Poliisi epäili häntä jo toukokuussa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, vammantuottamuksesta, virkamiehen vastustamisesta ja niskoittelusta. Sen sijaan kuljettaja ei ollut päihtynyt tapahtumahetkellä.

Poliisi ei myöskään epäile miehen yrittäneen tarkoituksella osua autolla ihmisiin tai muihin ajoneuvoihin. Poliisin toukokuussa antamien ennakkotietojen mukaan miehen teolla ei ole ollut mitään ideologista taustaa.

Kaahailijaa kuultu useamman kerran

Tutkinnanjohtaja Lasse Lagerbomin mukaan esitutkinta on loppusuoralla ja tarvittavat toimenpiteet on tehty. Tutkinnassa on kuultu asianosaisia sekä tehty ajoneuvon teknisiä tutkimuksia. Näiden pohjalta poliisi tekee päätöksiä ja linjauksia.

Osa autoista meni lunastuskuntoon, joten vahingot ovat kymmeniä tuhansia, jopa yli 100 000 euroa. Poliisi on odottanut muun muassa vakuutusyhtiöiltä kustannusarvioita. Lisäksi yrittäjiltä rikkoutui terassikalusteita ja ikkunoita.

33-vuotiasta kaahaajaa on kuultu useamman kerran. Hänelle ei ole annettu ajo-oikeutta tai ajokorttia takaisin.

Tapauksena kaahailu oli hyvin poikkeuksellinen, ja vaikutukset kohdistuvat moniin ihmisiin. Ajomatka oli ajallisesti lyhyt, mutta matkallisesti sen verran pitkä, että se on vaatinut paljon selvitettävää.

Ilmoituksia poliisille on tullut paljon, mutta tapausta tutkitaan yhtenä kokonaisuutena. Esitutkintapöytäkirjasta tulee laaja.

Poliisi tiedottaa tutkinnan yksityiskohdista kuitenkin vasta tämän kuun lopussa tai lokakuun alussa. Samalla tapaus siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan, joten syyttämispäätös menee pidemmälle syksyyn. Poliisi on kuitenkin tehnyt syyttäjän kanssa yhteistyötä jo esitutkinnan aikana.

