Supertähti Robbie Williams saapuu Tampereelle maaliskuussa – artisti lähestyy albumisijoituksilla The Beatlesin ennätystä

25-vuotista soolouraansa juhliva Robbie Williams esiintyy Tampereen areenalla ensi keväällä.

Sunnuntaina 5. maaliskuuta pidettävä konsertti on osa Williamsin tulevaa XXV-kiertuetta. Suomen konsertin liput tulevat myyntiin perjantaina 30. syyskuuta. Liput maksavat palvelumaksuineen edullisimmillaan 99,50 euroa.

Williams kuuluu maailman suosituimpiin pop-artisteihin. Hän julkisti maanantaina uusia keikkapäiviä Euroopan kiertueelleen. Williams julkaisi tässä kuussa XXV-albuminsa.

Albumi sisältää Williamsin suurimmat hitit uudelleen sovitettuina ja Metropole Orkestin kanssa äänitettyinä. Se sijoittui heti julkaisun jälkeen Englannin albumilistan ykköseksi.

Kyseessä oli Williamsin neljästoista listaykkönen Britannian albumilistalla. Tällä saavutuksella hän nousi eniten Britannian albumilistan ykkössijoja saaneeksi sooloartistiksi. Vain The Beatlesillä on hallussaan enemmän Britannian ykkösalbumeita kuin Williamsilla. The Beatles on kiivennyt Englannin albumilistan paalupaikalle 15 kertaa.

Williams on myynyt uransa aikana yli 85 miljoonaa albumia.

Viimeksi Robbie Williams esiintyi vuonna 2017 Tampereen Ratinan stadionilla.

Millainen merkitys Robbie Williamsin musiikilla on sinulle ollut? Voit keskustella aiheesta tiistaihin 27.9. kello 23:een saakka. Keskusteluun tarvitset Yle Tunnukset.

