Leuanvetotangot ja tukkipatteristot vaihtuivat kokonaisiksi ulkokuntosaleiksi – ulkona treenaaminen on yhä suositumpaa

Kunnat satsaavat nyt lähiliikuntapaikkoihin, joissa tarjolla on kuntoilulaitteita kaikille. Kuopion Väinölänniemelle avataan 11 laitteen uusi ulkokuntosali.

Ulkokuntosaleja on rakennettu kuntiin viime vuosina kiihtyvään tahtiin. Kuntaliitto arvioi, että ulkokuntosalien määrä on kasvanut merkittävästi.

– Kunnissa on lähivuosina satsattu lähiliikuntapaikkoihin eli helposti saavutettavissa oleviin liikuntapaikkoihin, erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker Suomen Kuntaliitosta kertoo.

Usein tällaisia paikkoja ovat puistot, leikkipuistot, rannat ja koulujen pihat.

Esimerkiksi Kuopiossa kuntosalilaitteita sisältäviin lähiliikuntapaikkoihin on satsattu jo vuosia. Ulkokuntosaleja onkin kaupungissa jo useita. Ulkoilureitistöjen yhteydessä on kolme ulkokuntoilukatosta ja lähiliikuntapaikkojen yhteydessä yhdeksässä kohteessa on jo kuntoiluvälineitä.

Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen palvelupäällikkö Saku Kekäläinen iloitsee kaupungin halusta panostaa matalan kynnyksen kuntoilupaikkoihin.

– Hyvinvoinnin edistäminen on lähtökohtana. Tämä on yksi keino saada ihmisiä liikkumaan ja liikunnasta tulee hyvä mieli. Se vaikuttaa moneen asiaan, Kekäläinen sanoo.

Hän pitää liikuntapaikkoja myös vetovoimatekijänä kunnille.

Liikuntapalvelupäällikkö: Aikoinaan laitteet ruostuivat kesässä

Ulkokuntosalilaitteiden kehitys on ollut huimaa. Pelkkä leuanvetotanko ja tukkipatteristo pururatojen yhteydessä on monin paikoin enää muisto menneisyydestä. Nyt treenata voi lähes samaan tapaan kuin sisäkuntosaleilla. Laitteiden kirjo on valtava.

– Nykylaitteissa on esimerkiksi laajempi lihasryhmäkattavuus, Kuopion kaupungin liikuntapaikkojen palvelupäällikkö Saku Kekäläinen kuvailee.

Laitteita on myös helppo käyttää, joten ne sopivat lähes kaikille.

Kekäläinen on työurallaan nähnyt ulkokuntosalien kehityksen 2000-luvun puolivälistä lähtien.

– Aikoinaan laitteet ruostuivat jo ensimmäisen kesän jälkeen, Kekäläinen muistelee.

Esimerkiksi Kuopiossa ulkokuntosalien käyttöaika on vuosittain kuukausia keväästä syksyyn. Talvisin salit hiljenevät hangen alle.

Urheilupaikkavälineita valmistavan Lappsetin konseptipäällikkö Aarni Mertala arvioi, että ulkokuntoilulaitteiden kysynnän kasvua edistää juuri laitteiden valtava kehitys. Taustalla on myös ihmisten kasvanut ymmärrys ulkotiloista hyvinvoinnin lähteenä.

– Korona auttoi osaltaan ihmisiä löytämään ulkotreenaamisen hienouden, Mertala pohtii.

Myös Yle kertoi vuosi sitten korona-ajan ulkokuntosali-innostuksesta.

Ulkokuntosalilaitteet ovat kehittyneet vuosien saatossa. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Kunnille ulkokuntosali on pieni investointi

Ulkokuntosalit ovat kunnille kohtuullisen pieni investointi. Kuopiossa tällä viikolla valmistuvan Väinölänniemen ulkokuntosalin koko kustannusarvio on noin 320 000 euroa, johon kuului paljon ympäröivän alueen rakentamista. Laitteita uudessa kohteessa on 11.

Kunnissa nähdään, että ulkokuntosaleihin kannattaa satsata. Myöskään niiden ylläpito ei ole kallista. Saku Kekäläinen sanoo, että ulkokuntoilulaitteet ovat lähtökohtaisesti huoltovapaita.

– Totta kai niitä on tarkastettava aika ajoin. Isoja ongelmia ei ole ilmennyt, Kekäläinen kertoo.

Kunnat voivat hakea lähiliikuntapaikkoihin myös avustusta aluehallintovirastoilta. Ylitarkastaja Jarkko Rantamäki Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo, että ulkokuntosalit ja välineet näkyvät avustuskäsittelyissä enenevissä määrin. Yleensä ne ovat osa laajempaa lähiliikuntakokonaisuutta.

Kuopion kaupungin ulkokuntosalikohteissa ei kävijämääriä ole tähän menessä laskettu, mutta arvio on, että niitä käytetään paljon. Nyt suunnitelmissa on kävijälaskuri Väinölänniemelle.

– Näin saataisiin käyttäjämääristä oikeaa dataa, joka ohjaa tekemistä paljon. Jos kävijöitä on ihan todistetusti paljon, niin silloin on tarvettakin, Kekäläinen toteaa.

Oletko käyttänyt ulkokuntosaleja? Aiheesta voi keskustella 28.9.2022 klo 23 saakka.

Lue lisää:

Tutkimus: Lähiliikuntapaikat ovat rakkaita suomalaisille – polkujuoksu, suppailu ja frisbeegolf ovat nousussa, uinti ja geokätkeily laskussa

Moni aloittaa liikunnan harrastamisen tarmokkaasti, mutta into hiipuu nopeasti – näillä keinoilla liikuntamotivaatio pysyy yllä