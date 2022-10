Lähihoitajia houkutellaan töihin 3 000 euron peruspalkalla – hoitajapula pakottaa kunnat ostamaan väliaikaista työvoimaa yrityksiltä

Ylä-Savossa etsitään töihin lähihoitajia 3 000 euron peruspalkalla, jonka päälle tulevat mahdolliset vuorolisät. Kyseessä on sijaisia välittävä yritys, joka etsii lähihoitajia kunnalliselle puolelle asumispalveluihin ja kotihoitoon.

Medistaffin työpaikkailmoituksessa kerrotaan, että summa sisältää yhdeksän prosentin lomakorvauksen. Palkka on silti merkittävästi suurempi kuin tavallisesti maksetaan.

– Onhan se jo aikamoinen palkka, sanoo Suomen lähi- ja perushoitajaliiton puheenjohtaja Silja Paavola.

Superin (siirryt toiseen palveluun) mukaan lähihoitajan peruspalkka on kuntasektorilla tavallisesti noin 2000 euroa kuukaudessa.

Hoitohenkilökunnasta on pula eri puolilla Suomea. Hoitajajärjestöjen mukaan siihen auttaisi palkkaohjelma, joka nostaisi naisvaltaisen alan veto- ja pitovoimaa pitkällä aikavälillä.

Kuntien ratkaisu turvautua vuokratyövoimaan on ristiriitainen, sillä Kuntaliiton asiantuntijan mukaan vuokratyövoiman käyttö lisää kuntien palkkakustannuksia.

Yrityksen tavoitteena on tarjota hoitajia tarvittaessa nopeastikin

Medistaff välittää lääkäri- ja hoitajapalveluita julkiselle ja yksityiselle sektorille. Toimitusjohtaja Stefan Bellamine vastaa Ylen haastattelupyyntöön sähköpostitse.

Hänen mukaansa yrityksen tavoitteena on tarjota osaavaa ja motivoitunutta työvoimaa nopealla aikataululla.

– Viimeisimpänä esimerkkinä olemme toimittaneet 17 kokopäiväistä tekijää yhdelle kunta-asiakkaalle kahdessa viikossa, hän kirjoittaa.

Medistaffin kotisivujen yhteistyöbannereissa näkyvät kaupungeista Helsinki, Espoo, Vantaa, Porvoo ja Kuopio. Kuntayhtymistä yhteistyötä tekevät pohjoiskarjalainen SiunSote, eteläsavolainen Essote sekä keskisuomalainen Perusturvaliikelaitos Saarikka.

Bellaminen mukaan vuokratyövoimalla on myönteinen vaikutus työpaikoille. Kun hoitajia on riittävästi, pystyvät he tekemään työnsä paremmin ja pitämään tarvittavat tauot.

– Esimiehet pääsevät keskittymään toiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen tulipalojen sammuttelemisen sijasta, Bellamine kirjoittaa.

Sama työpaikka, mutta eri työnantaja

Ylä-Savossa tarjottu työ on herättänyt kiinnostusta hoitajissa. Medistaffin mukaan Ylä-Savon Soten alueen työpaikkoihin on tullut lyhyessä ajassa useita kymmeniä hakemuksia ympäri Suomen.

Medistaffin tarjoama työ on määräaikaista, mutta se ei sisällä kilpailukieltoa. Hoitajat voivat siis halutessaan siirtyä suoraan työsuhteeseen kuntaan.

Käytännössä se tarkoittaa melkoista palkanpudotusta.

– He saavat sen tehdä, ja näin onkin käynyt useamman hoitajan kanssa, toimitusjohtaja Stefan Bellamine kertoo sähköpostitse.

Vuokratyön käyttö aiheuttaa kunnissa tilanteen, jossa samasta työstä saatetaan maksaa eri palkkaa. Suomen lähi- ja perushoitajaliiton puheenjohtaja Silja Paavolan mukaan se on kuitenkin laillista, sillä hoitajilla on eri työnantajat.

– Mutta pitää myös miettiä, kuinka kauan hoitajat oikeasti sietävät sitä. Käykö sitten niin, että vakituisia hoitajia häipyy tosi paljon, Paavola arvioi.

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton puheenjohtajan Silja Paavolan mukaan tilanteessa auttaisi palkkaohjelma, joka nostaisi naisvaltaisen alan veto- ja pitovoimaa pitkällä aikavälillä. Kuva: Markku Pitkänen / Yle

Rekrytointiyritysten kautta tulevat hoitajat tekevät työpaikalla usein lyhyitä pätkiä, jolloin heidän työnkuvansa on erilainen kuin vakituisilla työntekijöillä.

Vakituiset työntekijät vastaavat esimerkiksi hoidon laadun kehittämisestä.

– Ekstraajan työ ei ole sen kaltaista kuin vakituisella työntekijällä. Ekstraaja on hyvä työntekijä, mutta hän ei kanna vastuuta tulevaisuudesta, Paavola sanoo.

