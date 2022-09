Toimittaja Sergey Shelin pakeni Suomeen, tekee Venäjälle töitä salanimellä ja auttaa muita pakenevia: “Rintamalle joutuvat köyhät ja osattomat ”

Ukrainan lippu koristaa venäläisen toimittajan Sergey Shelinin kodin ulko-ovea.

Shelin pyytää, että Yle ei kerro, missä päin Suomea olemme.

Etupihalle on pysäköity venäläisissä rekisterikilvissä oleva auto. Se kuluu kahdelle Shelinin ystävälle, jotka ovat tulleet yötä myöten Pietarista.

Ystävät ovat kulttuurialalla työskenteleviä naisia.

He lähtivät Venäjältä torstaina, päivä Putinin puheen jälkeen, jossa presidentti ilmoitti osittaisesta liikekannallepanosta. Pietarissa alkoi kiertää huhu, että Suomen raja menisi pian kiinni.

– Passitoimistoon kertyi heti valtava jono, kun ihmiset ryntäsivät hakemaan kansainvälisiä passejaan, sanoo Valentina Beljajeva.

Hän istuu Shelinin keittiössä ja kertaa yön tapahtumia. Imatran rajanylityspaikalla oli ollut vastassa paljon rajavartioita ja tullivirkailijoita.

Ystävättäret olivat jututtaneet jonossa monia nuoria miehiä, jotka olivat lähteneet välttääkseen sotaan joutumisen.

Monella on ollut huolta myös rahasta. Sanktioiden vuoksi pankkikortit eivät toimi lännessä, eikä ulkomaisiin pankkeihin voi tallettaa rahaa. Osa nostaa ruplia mukaansa tai välittää rahaa vieraille ihmisille länteen silläkin riskillä, että kaikkea ei saa takaisin.

Beljajeva jatkaa matkaansa Suomesta Yhdysvaltoihin tyttärensä luokse.

– En palaa Venäjälle, ennen kuin sota on ohi. Näin ei voi elää, Putin täytyy syöstä vallasta, hän sanoo.

Toinen naisista suuntaa loma-asunnolleen Montenegroon. Hänen tyttärensä asuu yhä Venäjällä, eikä hän halua siksi esiintyä tässä jutussa nimellään.

Valentina Beljajeva on saapunut yötä myöten Pietarista Suomeen. Hän jatkaa matkaansa Yhdysvaltoihin tyttärensä luo eikä aio palata Venäjälle ennen kuin sota on ohi. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Sergey Shelin pakeni Venäjältä jo maaliskuussa Suomeen. Hän oli töissä uutistoimisto Rosbaltissa.

Rosbalt julistettiin viime vuonna ulkomaiseksi agentiksi Venäjän lakien perusteella. Se joutuu lopettamaan toimintansa tämän kuun lopussa.

Shelin ja muut uutistoimiston työntekijät on kirjattu viranomaisten listaan henkilöinä, jotka ovat työskennelleet ulkomaiselle agentille.

Se tarkoittaa, että hänet voidaan pahimmassa tapauksessa vangita.

– Venäjällä kukaan ei tiedä etukäteen, saako rangaistuksen vai ei, hän sanoo.

Hän tekee toimittajan töitä nyt salanimen turvin Suomesta.

Hänen kännykkänsä piippaa. Hänen juttunsa on juuri julkaistu venäläisessä tiedotusvälineessä.

Hän on kirjoittanut rauhan puolesta mainitsematta sanaa sota. Se toisi Venäjällä oleville kollegoille suuria vaikeuksia, koska se on Venäjän mukaan valheellisen tiedon levittämistä.

“Suurin osa tottelee määräystä astua palvelukseen”

Putinin liikekannallepanojulistuksen jälkeen tuhannet ihmiset ovat lähteneet Venäjältä.

– Jo ennen Putinin puhetta kerrottiin Venäjän virallisissa kanavissa 200 000 - 400 000 lähteneen, tietää Shelin.

Sergey Shelin on työskennellyt toimittajana 1990-luvulta lähtien. Venäjällä hän työskenteli uutistoimistossa, joka listattiin ulkomaiseksi agentiksi. Hän kirjoittaa juttuja salanimellä Suomesta käsin. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Saman luvun on kertonut Ylen jo aiemmin haastattelema Venäjältä lähtenyt kulttuurivaikuttaja, joka pelkää seurauksia työyhteisölleen, eikä halua nimeään julkisuuteen.

Monet ovat lähteneet Israeliin, Espanjaan, Portugaliin tai Saksaan ja erityisesti Berliiniin. Suomeen ovat tulleet lähinnä ne, jotka omistavat täällä asunnon.

Lähtemiseen tarvitaan rahaa, kielitaitoa ja mielellään myös ammatti, jonka turvin voi aloittaa uuden elämän muualla.

Varakkaat perheet ovat vieneet poikiaan Venäjältä pois jo sodan alkupäivistä lähtien.

Shelin huomauttaa, että pakenevat ovat vain pieni osa.

– Enemmistö tottelee määräystä astua palvelukseen. Venäläiset ovat tyypillisiä totalitaarisen hallinnon alamaisia, joiden mielipiteellä ei ole mitään merkitystä, hän muistuttaa.

Rintamalle joutumista yritetään toki vältellä.

Yleisin tapa on Shelinin mukaan antaa erikokoisia lahjuksia kutsuntalautakunnalle.

Toinen keino on saada työnantajalta todistus siitä, että henkilö on korvaamaton työntekijä, eikä häntä voi lähettää sotaan.

– Niinpä rintamalle tullaan ottamaan köyhät ja osattomat, joilla ei ole suhteita, Shelin toteaa.

Hänen mukaansa jo nyt on nähtävissä, että ne pojat kutsutaan, jotka ovat juuri päässeet armeijasta. Näin kertovat havainneensa myös Pietarista juuri saapuneet Shelinin vieraat.

Venäjältä lähtee nyt myös Putinin kannattajia

Kaikki kolme Shelinin keittiönpöydän ympärillä istuvaa venäläistä sanovat ymmärtävänsä rajan tilannetta suomalaisten kannalta.

Sergey Shelin tarjosi yösijan kahdelle venäläiselle ystävälleen, jotka jatkavat matkaansa Suomesta eteenpäin. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

– Kunnioitan suomalaisten halua sulkea raja, koska tunnen hyvin historiaa. Ymmärrän, että Suomea uhkaa suuri vaara maamme taholta, sanoo taidehistorioitsija Valentina Beljajeva.

He sanovat ymmärtävänsä pelon esimerkiksi siitä, keitä tulijoiden joukossa on.

– Suurin osa on hyviä ihmisiä, mutta eivät tietenkään kaikki. Joukossa on myös Putinin miehiä ja naisia, mutta heitä on selkeä vähemmistö, sanoo toimittaja Sergey Shelin.

Venäjältä nyt poistuvilla Putinin kannattajilla Shelin tarkoittaa heitä, jotka ovat olleet uskollisia hallinnolle, mutta eivät ole valmiita uhraamaan henkeään hallinnon ja Putinin puolesta.

Näiden ihmisten määrä on Shelinin tietojen mukaan kasvanut liikekannallepanon julistuksen jälkeen.

Hän arvioi myös, että jos turvallisuuspalvelu haluaa lähettää ihmisiään, heille keksitään kyllä keino päästä maahan kuin maahan.

– He eivät turistiviisumeita tarvitse.

“Kansannousu alkaa tappioista, ei liikekannallepanosta”

Kaikesta huolimatta he toivovat, että raja ei sulkeutuisi niiltä, jotka tarvitsevat suojelua.

– Minusta olisi oikein myöntää humanitaarinen viisumi Eurooppaan niille, jotka ovat Venäjällä vaarassa, Shelin sanoo.

Monet lännessä toivovat, että ihmiset eivät lähtisi Venäjältä, vaan jäisivät maahan protestoimaan. Tämä voisi sysätä liikkeelle kehityksen, jolla Putin saadaan vallasta.

– Tämän aika ei ole vielä, sanoo Shelin.

Hän katsoo, että maassa on laajamittaista tyytymättömyyttä, mutta ei vielä laajamittaista vastarintaa. Ihmiset ajattelevat omaa selviytymistään.

– Ihmisten käytös saattaa muuttua siinä tapauksessa, että Venäjä kärsii Ukrainassa todella suuria tappioita ja tulee todella paljon kaatuneita.

Hän vertaa tilannetta Mussolinin fasistiseen Italiaan.

– Italialle asetettiin 1930-luvulla sanktioita, mutta suurin osa kansasta tuki johtajaansa. Mussoliini saatiin syrjään vasta, kun Italia oli hävinnyt sodan toisensa jälkeen.

Shelinistä myös Putinin kohtalo ratkeaa samalla tavalla.

– Tappiot ja kaatuneet venäläiset, niin hirveää kuin se onkin.

Venäjän kielen kääntäjinä Pirjo Aaltonen ja Liisa Viitanen.

Lue lisää:

Ensimmäiset tulivat metsän läpi Venäjältä Suomeen – maastapoistumiskielto voi lisätä painetta paeta Venäjältä keinolla millä hyvänsä

Maahanmuuttovirasto: Suomessa on jätetty kymmeniä venäläisten turvapaikkahakemuksia, joissa vedotaan pelkoon joutua sotaan Ukrainaan