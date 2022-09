Hirvisaaliit jäivät Lapissa pieniksi ennen kiimarauhoitusta – hirvien määrä on saatu tavoitetasolle ja se näkyy pyyntiluvuissa

Koko Lapin alueella on tähän mennessä pyydetty noin 1 170 hirveä, mikä on puolet viimevuotista vähemmän. Lappiin on myönnetty vajaa 6 000 lupaa. Kiimarauhoitus jatkuu vielä viikon ajan.

Inarin Keväjärvellä asuva Jouni Siltala on saanut Junna-koiransa kanssa aiemmin yhden hirven, mutta tälle kaudelle onni ei vielä kohdalle osunut. Kuva: Kirsti Länsman / Yle