Moni maailmaa ravisteleva tapahtuma on vaikuttanut autolla ajamiseen itärajan tuntumassa – sakkojakin jaettiin vähemmän kuin vuosi sitten

Ylinopeussakkojen lukumäärä on laskenut vuoden takaisesta Kaakkois-Suomen tieliikenteessä.

Poliisi kirjasi kesä–elokuun välisenä aikana Kaakkois-Suomessa yli 1 700 sakkoa ylinopeuksista. Vuosi sitten samaan aikaan ylinopeussakkoja annettiin noin 800 kappaletta enemmän.

Myös liikennevirhemaksujen määrä on pudonnut. Tänä kesänä niitä kertyi vajaat 1 250, kun vuosi sitten määrä oli reilut 2 050.

Yksi syy ylinopeussakkojen ja liikennevirhemaksujen määrän vähenemiseen on ajoneuvoliikenteen väheneminen kaakon teillä.

Tämän taustalla on useita syitä, kuten Venäjän rajaliikenteen ja rekkojen määrän lasku, koronapandemiasta johtuva etätyö, tapahtumien puuttuminen sekä polttoaineen ja sähkön hinnan nousu.

– Lisäksi poliisi pystyi vielä koronapandemian aikana viime vuonna valvomaan liikennettä enemmän, kun esimerkiksi koulutuksia tai muuta poistumaa ei ollut, lisää Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen liikennepoliisiyksikön johtaja, komisario Jukka Tylli.

Kaakon teiltä puuttuu ajoneuvoja monestakin syystä. Kuvituskuva. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Nyt ajetaan mieluummin rekan perässä kuin ohitellaan

Ely-keskuksen liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Jussi Kailasto vahvistaa, että itärajan liikenne näyttelee nyt huomattavasti pienempää roolia Kaakkois-Suomen liikenteessä.

– Tilastoista näkyy, että kaakon teiltä puuttuu noin 700 rajan yli kulkevaa raskasta ajoneuvoa ja henkilöautoliikenteestä 3 000 ajoneuvoa, Kailasto kertoo.

Poliisin näkökulmasta ajonopeudet ovat laskeneet jonkin verran moottoriteillä viimeisen puolen vuoden aikana. Toisaalta kovia ylinopeuksia ajetaan poliisin mukaan edelleen tasaisesti. Ely-keskuksella on samansuuntaisia havaintoja.

Kaakkois-Suomen tieliikenteessä on uusia ilmiöitä, joihin ovat vaikuttaneet muun muassa koronapandemia ja muutokset itärajan liikenteessä, kertoo Ely-keskuksen liikennejärjestelmäyksikön päällikkö Jussi Kailasto.

– Keskinopeus on hiukan mollivoittoinen eli se on laskenut vähän. Mutta selkeästi on myös teitä, joissa se on noussut. Esimerkiksi valtatiellä 26 olettaisin, että kun raskaan liikenteen määrä on vähentynyt, henkilöautot ajavat vapaammissa olosuhteisssa, Kailasto kertoo.

Nykyisin autoilijat ajavat ehkä herkemmin raskaan ajoneuvon perässä samalla nopeudella ja välttävät ohituksia.

– Polttoaineen säästön vuoksi jokainen on ehkä tasannut vähän omaa ajorytmiään, Kailasto arvioi.

Sähköautot ovat lisääntyneet myös kaakon teillä. Liikennekäyttäytymiseen sillä ei ole poliisin mukaan ollut suurta vaikutusta ainakaan vielä.

– Jonkin verran näkee liikennevaloista nopeaa kiihdyttämistä, mutta sen jälkeen sähköautot jatkavat pääsääntöisesti sallitulla nopeudella, kertoo Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen Jukka Tylli.

