Saamenpukuiset lapset valjastettiin lupaa kysymättä mainostamaan Saariselkää – kukaan ei ota vastuuta verkossa julkaistusta kuvasta

Rovaniemeläinen Karoliina Juhola koki ikävän yllätyksen luettuaan ystävänsä viestin viime viikolla.

– Ystäväni oli nähnyt mainoksen Facebookissa ja ottanut siitä kuvakaappauksen. Hän lähetti sen minulle ja kysyi, että onko tässä sinun lapsesi, kertaa Juhola tapahtumaa.

Elämys Suomi -matkatoimiston Saariselän-mainosta kuvitti kuva kolmesta saamenpukuisesta lapsesta, joista yksi on Juholan tytär. Juhola ei ollut nähnyt kuvaa aiemmin eikä tiedä, kuka sen on ottanut.

– Vaikea tietysti ihan varmaksi sanoa, mutta kyllä heti epäilin, että kuva on otettu Ijahis Idja -tapahtumassa, ehkä noin kuusi-seitsemän vuotta sitten.

Karoliina Juhola ei ymmärrä, kuinka kuva, jolla ei ole julkaisulupaa, voi päätyä mainokseen asti.

Mainostaja poisti kuvan – kuvaaja ei tiedossa

Karoliina Juhola teki kuvakaappauksesta Instagramiin päivityksen, jossa lasten kasvot oli peitetty. Hän ihmetteli päivityksessä, miten on mahdollista, että kuvaa on käytetty mainokseen ilman julkaisulupaa.

– Olin tägännyt firman ja sieltä otettiin yhteyttä sosiaalisen median kautta. Lyhyesti vain pahoiteltiin mielipahasta ja sanottiin, että kuva on poistettu.

Elämys Suomi -matkatoimisto kertoi viestissä saaneensa kuvan yhteistyökumppaninsa kuvapankista. Elämys Suomi on osa Elämys Group -konsernia, jonka vice president Aarni Kotilainen vahvistaa, että kuva on täysillä markkinointioikeuksilla hankittu kuva Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n kuvapankista.

Inari-Saariselkä Matkailu Oy:n markkinointijohtaja Hanna Kourin mukaan kuva on saatu kuvapankkiin alkuperäiskansojen Ijahis Idja -musiikkitapahtuman organisaatiolta. Inarissa vuosittain järjestettävän Ijahis Idjan tuottaja Oula Guttorm vastaa, että kuva ei ole heidän ottamansa eikä sitä ole jaettu heiltä eteenpäin. Ijahis Idja on Yle Sápmin yhteistyökumppani.

Kuvan yhteydessä ei mainittu kuvaajaa, eikä hänen henkilöllisyytensä ole tiedossa. Mainos on nyt poistettu.

Elämys Group -konsernin vice president Aarni Kotilainen vakuuttaa, että kuvien käyttöoikeuksiin kiinnitetään jatkossa tarkempaa huomiota.

Mainoskuvien käyttöoikeudet varmistettava aina erikseen

Juristi Elina Koivumäki kertoo, että Suomessa sovelletaan kansainvälisiä markkinointisääntöjä, joiden mukaan ihmistä ja hänen tunnistettavaa kuvaansa ei saa käyttää kaupallisessa mainonnassa ilman kuvattavan henkilön suostumusta. Alaikäisen henkilön kohdalla suostumus on kysyttävä huoltajalta.

Kuvapankkien sopimusehdot vaihtelevat sen suhteen, saako kuvia käyttää markkinointitarkoituksiin sellaisenaan, vai tuleeko kuvan oikeuksienhaltijoilta hankkia erillinen lupa markkinointikäyttöön. Karoliina Juhola ei olisi antanut lupaa kuvan julkaisemiseen mainoksen yhteydessä.

– Kuva ei liittynyt millään lailla mainoksen sisältöön. Siinä mainostettiin Saariselkää, eikä se suoranaisesti liity saamelaiskulttuuriin. Kuvassa kuitenkin ensisijaisesti esitettiin lapsia, joilla oli gáktit eli saamenpuvut päällä.

Myös Juholan tytär on ollut tapauksesta hämmentynyt. Kuvien lupa-asiat ovat tyttärellekin tuttuja, koska hän on toiminut mallina mainoskuvissa ja -videoilla.

– Hänelle on maksettu niistä korvaukset ja olemme tarkoin valinneet, mihin olemme suostuneet. Hän kyllä olisi voinut Saariselkääkin mainostaa, mutta silloin hänellä ei olisi ollut gákti päällä.

Juhola ja hänen tyttärensä kokevatkin erityisen raskauttavana sen, että tyttären etnisyyttä on hyväksikäytetty. Juhola ei ole suostunut kadulla vieraiden ihmisten kuvattavaksi eikä antanut lupaa myöskään lastensa kuvaamiseen.

– On ihan ok, että tapahtumissa on tapahtuman omia kuvaajia, jotka ottavat ihmisjoukoista kuvia. Mutta on tietenkin ikävää, jos kuvia päätyy vääränlaiseen tarkoitukseen.