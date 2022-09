Yle tapasi kaksi venäläismiestä, jotka ottivat hatkat Venäjältä: "En voi lähteä sotimaan veljiäni vastaan", sanoo Matvei Gatenjan

Venäjän osittaista liikekannallepanoa pakenevien venäläisten virta Suomeen on jatkunut maanantaina. Venäjälle on muodostunut pitkät jonot Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoille. Osa tulijoista on tehnyt nopean päätöksen lähteä Suomeen.

