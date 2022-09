Herätys: Nasan alus törmäsi tarkoituksella asteroidiin | Suomi tuo Natolle Pohjois-Euroopan ilmatilan herruuden | Venäläistoimittaja pakeni Suomeen

Kuva: Shutterstock/All Over Press

Nasa testasi, miten puolustautua asteroidia vastaan

Nasa on testannut taivaankappaleilta puolustautumista törmäyttämällä aluksen asteroidiin. Nasan DART-alus osui noin kello 2.15 yöllä asteroidiin 11 miljoonan kilometrin päässä Maasta. Nasa muistuttaa, ettei kyseinen kaksoisasteroidi ole uhka maapallolle, vaan kyse on testistä. Lisätietoja siitä, miten törmäys vaikutti kohteensa kiertorataan saadaan tulevien kuukausien aikana.

Nato-Suomi osallistuu aikanaan koko Pohjois-Euroopan ilmatilan valvontaan

Keflavikissa työskentelee henkilökuntaa eri Nato-maista. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Islannin Keflavikista tulee Nato-jäsenyyden myötä uusi tukikohta suomalaisille. Keflavikista valvotaan ilmatilaa jo nyt laajalla säteellä, mutta vasta Suomen liityttyä Nato saa Pohjois-Euroopan ilmatilan herruuden.

Yle tapasi Suomessa piilottelevan venäläistoimittajan, joka auttaa nyt muitakin pakenevia

Sergey Shelin on työskennellyt toimittajana 1990-luvulta lähtien. Venäjällä hän työskenteli uutistoimistossa, joka listattiin ulkomaiseksi agentiksi. Hän kirjoittaa juttuja salanimellä Suomesta käsin. Kuva: Jari Kärkkäinen / Yle

Putinin liikekannallepanojulistuksen jälkeen tuhannet ihmiset ovat lähteneet Venäjältä. Yle tapasi Suomeen keväällä paenneen venäläistoimittaja Sergey Shelinin, joka arvioi sitä, ketkä nyt lähtevät ja ketkä jäävät Venäjälle. Lisäksi hän kertoo, millaisessa tilanteessa venäläiset aloittavat kansannousun.

Ruotsalaisia houkutellaan Suomeen opiskelemaan

Ruotsalainen Jesper Fransson hyväksyttiin sattumalta Helsingin Taideyliopiston ruotsinkieliselle näyttelijänlinjalle, ja sillä polulla hän on edelleen. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Ruotsalaisopiskelijoiden määrä Suomessa on pysynyt melko samana 2010-luvun, mutta nyt sitä pyritään nostamaan. Suomessa opiskelevat ruotsalaiset kiertävät tänä syksynä ja ensi keväänä lukioita kotimaassaan. Tarkoitus on markkinoida Suomea ja houkutella lisää ruotsalaisia naapurimaahan opiskelemaan. Hanke on saanut alkunsa suomalaisen Svenska kulturfonden -säätiön tuella.

Huuhkajat voitti Montenegron 2–0

Suomi pelasi Montenegroa vastaan Podgoricassa eilen. Kuva: Boris Pejovic / EPA

Suomi nousi jalkapallossa Montenegro-voitolla Kansojen liigan B-tason lohkossa toiselle sijalle. Näin ollen Huuhkajat säilyy Kansojen liigan B-tasolla seuraavalla kaudella. Suomella on myös mahdollisuus saada paikka EM-jatkokarsinnassa Kansojen liigan rankingin kautta.

Epävakaista luvassa

Pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen. Lähinnä idässä ja pohjoisessa sekä lounaisrannikolla tulee paikoin sadekuuroja. Lämpötila on 10–14 ja pohjoisessa 6–10 astetta. Idännpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista.

