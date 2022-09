Diabetesliiton asiantuntijalääkäri: Suositun diabeteslääkkeen loppuminen apteekeista ei ole niin dramaattista kuin miltä kuulostaa

Kuva: imago images/CHROMORANGE/ All Over Press

Diabetespotilaan on seurattava verensokeriarvoja.

Aikuisiän tyypin 2 diabeteksen hoitoon käytetty Ozempic-lääke on loppunut apteekeista ja saatavuushäiriön on ilmoitettu kestävän pitkälle lokakuuhun.

Pistoksina viikoittain käytettävän Ozempic-lääkkeen puolen ja yhden milligramman annoksia ei ole saatavilla tällä hetkellä Suomen apteekeista. Fimean sivuilla olevan saatavuushäiriöilmoituksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan ongelma jatkuu lokakuun 24. päivään asti.

Aloitusannoksena käytettyä 0,25 milligramman vahvuutta on vielä joillakin alueilla saatavilla. Pieniä määriä lääkettä on saatu maahan myös häiriön aikana.

Diabetesliiton asiantuntijalääkäri Elina Pimiä ei pidä tilannetta kovin huolestuttavana, vaan ohjaa tyypin 2 diabetesta sairastavia kääntymään hoitavan lääkärinsä puoleen, jos verensokeriarvot alkavat kohota. Pimiän mukaan Ozempicille ei ole täysin vastaavaa samaa lääkeainetta sisältävää pistettävää valmistetta tarjolla, vaikka saman lääkeaineryhmän eli glp1-johdannaislääkettä on markkinoilla.

Saatavuushäiriö johtuu Ozempicin kokonaiskulutuksen kasvusta, johon valmistaja ei ole pystynyt vastaamaan.

Glp1-johdannaisilla eli suolistohormonilääkkeiden on osoitettu vähentävän elinkomplikaatioita, kuten sydän- ja verisuonisairauksia.

Saatavuusongelmia ollut korona-aikana

Suolistohormoonilääke Ozempic on tärkeä aikuisiän diabeteksen hoidossa, mutta Elina Pimiän mukaan se ei ole elämää ylläpitävä lääke, kuten insuliini on 1-tyypin diabeetikoille. Nämä potilaat menehtyvät nopeasti elleivät saa insuliinihoitoa.

– Saattaa olla, että pistettävänä lääkkeenä Ozempic menee potilailla sekaisin insuliinin kanssa, Pimiä arvelee.

Kyseessä on kuitenkin iso potilasryhmä, jolla kyseinen lääke on yleisesti käytössä. Korona-aikana on muidenkin lääkkeiden saatavuudessa ollut katkoksia.

– Noussut kohu on kuitenkin suurempi kuin on ollut monen muun lääkkeen kohdalla, Elina Pimiä toteaa.

Helsingin Sanomissa maahantuojan Novo Nordisk Farman (siirryt toiseen palveluun)lääketieteellinen johtaja Tero Saukkonen sanoo, että kyseistä lääkettä käyttävät kymmenet tuhannet suomalaiset. Lääkkeen valmistaja ei ole pystynyt vastaamaan kasvaneeseen kysyntään.

Tyypin 2 diabetes on yleistynyt viimeisten vuosikymmenten aikana. Kuva: Alkuperäiskuva: AOP, kuvamanipulaatio: Otso Ritonummi

Potilailta vaaditaan nyt tarkkailua

Jos aikuisiän tyypin 2 diabetestä sairastava käyttää mitä tahansa veren glukoosia alentavaa lääkettä ja se loppuu, niin silloin pitää tehostaa tarkemmin verensokerin seurantaa. Jos arvot kohoavat, niin viimeistään silloin Elina Pimiä kehottaa ottamaan yhteyttä omaan lääkäriinsä tai diabeteshoitajaansa. Tällöin voidaan miettiä, mistä löytyy korvaava lääke.

Jos aikuisiän diabeetikko käyttää myös insuliinia, niin suolistohormonilääkkeen loppumisen voi korvata nostamalla insuliiniannosta. Tähän osa potilaista tarvitsee hoitajien tukea.

– Ozempic-reseptillä ei apteekeista saa mitään muuta valmistetta tilalle, vaan mahdollinen lääkevaihto pitää harkita yhdessä hoitavan lääkärin kanssa, sanoo Elina Pimiä.

Käytetty myös ylipainon hoidossa

Elina Pimiä ohjeistaa nyt käyttämään Ozempicia vain aikuisiän diabeteksen hoitoon, kun saatavuus on heikko. Lääkettä on määrätty myös ylipainosta kärsiville painonhallintaan. Näitä potilaita on jo ehditty syyllistää tilanteesta.

– Suurin syy on kuitenkin lääkkeen kokonaismenekin kasvu, eivätkä ne pienet määrät potilaita ympäri maailmaa, jotka ovat saaneet lääkettä painonhallintaan, Pimiä muistuttaa.

Sosiaalisen median keskusteluissa tämä potilasryhmä on jo ehditty leimata syyllisiksi tilanteeseen. Uusilla diabeteksen hoitoon kehitetyillä lääkkeillä on kuitenkin ollut hurja kysyntä myös lisääntyneen potilasmäärän takia.

– Viimeisen 20 vuoden aikana diabeteksen lääkehoitoa käyttävien määrä on 2,8-kertaistunut, Diabetesliiton asiantuntijalääkäri Elina Pimiä toteaa.

Asiasta kertoi ensimmäinenä Aamulehti (siirryt toiseen palveluun).