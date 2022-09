Putinin viimeisin temppu oli liikaa reservin luutnantille, ja niinpä pietarilainen Roman pakeni Suomeen vaimonsa kanssa

Pietarista kotoisin oleva Roman pakeni Helsinkiin viime torstaina. Hän on yksi monista, jotka ovat lähteneet Venäjältä sen jälkeen, kun presidentti Vladimir Putin julisti maassa osittaisen liikekannallepanon.

Roman saapui Suomeen yhdessä vaimonsa kanssa. He olivat miettineet lähtöä jo hyökkäyssodan alkamisesta saakka, mutta viime viikon liikekannallepano oli liikaa: Media-alalla työskennellyt Roman on myös reservin luutnantti, joten pelko rintamalle joutumisesta on suuri.

– Olet huolissasi ja pelkäät, että sinut löytää ulkona se ihminen, joka voi ojentaa sinulle palvelukseenastumismääräyksen. Ja se on sitten siinä, Roman kuvailee tuntojaan.

– Laillista ulospääsyä tilanteesta ei enää ole.

Romanilla on mukanaan venäläinen sotilaspassi. Kuva: Pasi Peiponen / Yle

Roman arvelee, ettei hän olisi joutunut rintamalle ensimmäisten joukossa, mutta varmuutta siitä ei kuitenkaan ole. Luottamus viranomaisiin on mennyt.

– Heidän sanansa siitä, keitä he tarvitsevat, missä vaiheessa ja mitä varten, voi muuttua parin päivän aikana 90 tai 180 astetta.

Romanin mukaan liikekannallepano on aiheuttanut Venäjällä paljon huolestuneisuutta ja levottomuutta, jopa paniikkia.

– Se koskee joka tapauksessa jokaista perhettä. Jokaisella on lähipiirissään ihmisiä, jotka voivat teoreettisesti kuulua mobilisoitavien ryhmään.

Romanilla on tuttuja, jotka ovat jo saaneet määräyksen astua palvelukseen.

– Mitä pidemmälle aika kuluu, sitä lähemmäs nämä esimerkit tulevat. Ja mitä enemmän näitä esimerkkejä tulee, sitä vakuuttuneempi olen siitä, että päätöksemme tulla tänne oli oikea.

Pelko estää normaalin elämän Venäjällä

Roman kertoo, että monet hänen tuttavistaan ovat miettineet Venäjältä lähtemistä, mutta suurin osa on kuitenkin jäänyt maahan. Hän pohtii, että monien mielestä lähteminen vieraaseen maahan olisi jonkinlainen välitila.

Romanille jääminen ei tullut kyseeseen, koska jatkuva pelko estäisi häntä elämästä normaalia elämää.

– Tunne on hyvin musertava, kun pelkäät kaikkea, mitä ympärilläsi tapahtuu.

Suomessa ja muissa Euroopan maissa Romanilla ja hänen vaimollaan on ystäviä, jotka tuovat turvaa. Roman sanoo, että Suomeen tulon jälkeen hänen olonsa on ollut rauhallisempi.

– Kaikesta huolimatta haluan elää normaalisti ja rauhassa. Siksi me olemme täällä. Täällä minulle ei voi tapahtua sitä, mitä voisi tapahtua siellä.

Roman miettii vaimonsa kanssa, jäävätkö he Suomeen vai jatkuuko matka muualle Eurooppaan. Kuva: Pasi Peiponen / Yle

Avioparin tulevaisuus on auki, ja päätöksen jatkosta Roman tekee vaimonsa kanssa lähiaikoina. Vaihtoehtoina ovat joko Suomeen jääminen tai muualle Eurooppaan matkustaminen. Suomeen heillä on turistiviisumit.

– Täällä kaikki on ok ja hallinnassamme. Jos muutamme jonnekin muualle, meillä on vaihtoehtoja ja kaikki on edelleen ok.

Romanin mukaan paluu Venäjälle ei käy ilman poliittista muutosta maassa. Hän kertoo olevansa erityisen huolissaan Venäjän sisäisestä tilanteesta – esimerkiksi taloudesta, joka on kärsinyt merkittävästi hyökkäyssodan myötä.

– Nämä ongelmat kasvavat eikä kukaan hoida niitä nyt. Mitä kauemmin tämä ulkopoliittinen taistelu jatkuu, sitä pahemmaksi tilanne maan sisällä muuttuu.

Myös epävarmuus sotatilanteen kehittymisestä aiheuttaa pelkoa.

– Rehellisesti sanottuna minulla ei ole enää selkeää kuvaa siitä, miten se kaikki päättyy ja mitä sen jälkeen voi seurata, Roman toteaa.

Kääntäjä: Liisa Viitanen

