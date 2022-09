Ennätykselliset 14 820 kurkea kerää voimia pohjalaisella peltoaukealla – lintuharrastajakin hämmästyi määrästä: "Sensaatiomaisen paljon"

Ari Lähteenpään mukaan on tyypillistä, että muuttomatkaa jatketaan jo muualta Suomesta, Pohjanmaalla piisaa vielä Ruotsista tulevia kurkia.

Söderfjärden Pohjanmaalla on perinteinen kurkien syysmuuton kokoontumis- ja ruokailupaikka. Lintuharrastaja Ari Lähteenpää on laskenut, että alueelle mahtuisi laskennallisesti vielä paljon enemmänkin lintuja.

Kurkimäärää ihmettelevät Söderfjärdenillä yhdessä lintuharrastaja Ari Lähteenpää ja toimittaja Antti Haavisto.

Söderfjärdenin laajalla peltoaukealla Mustasaaressa ruokailee jälleen tuhansia syysmuuttomatkalla olevia kurkia.

Sunnuntai-iltana 25. syyskuuta Söderfjärdenissä laskettiin olevan 14 820 kurkea.

Entinen ennätys oli vähän yli kymmenen tuhatta lintua, kertoo lintuharrastaja Ari Lähteenpää.

– Nyt voi sanoa, että kurkia on sensaatiomaisen paljon, Lähteenpää sanoo.

Nyt puhutaan kurkien syysmuuton toisesta aallosta.

Lähteenpään mukaan Söderfjärdenille on tyypillistä se, että vaikka muualta Suomesta jo lähdettäisiin etelään, Pohjanmaalla vielä kurkia on.

– Täällä voi kurkien määrä silloin vielä lisääntyä, koska Ruotsista tulee Merenkurkun yli vielä lintuja. Viimeksi viime keskiviikkona tuli ruotsalaisten kurkien massa eli yli 5000 lintua.

Kaksi yhdellä neliömetrillä

Söderfjärdenissä pelättiin jo, että syksyn muutto jäisi vaatimattomaksi. Toisin kuitenkin kävi. Ja enemmänkin lintuja alueelle mahtuu, Ari Lähteenpää laskee.

– Jos ajatellaan 10 000 kurkea seisomaan tiiviisti rinta-rinnan, ne mahtuvat jalkapallokentälle. Joskus laskin huvikseni, että jos ne seisoisivat täällä Söderfjärdenin peltolakeudella kaksi yhdellä neliömetrillä, tänne mahtuisi 122 miljoonaa kurkea.

Lähteenpään arvion mukaan nyt on käsillä kurkien päämuutto myös Söderfjärdenin alueella. Sopivien sääolosuhteiden myötä nämäkin linnut jatkanevat matkaansa kohti Lounais-Eurooppaa.

Matkaan lähdetään luonnollisesti aurassa lentäen.

– Kurki on älyttömän hyvä lentäjä sillä sillä on pitkät ja leveät siivet. Se pystyy hyödyntämään nousevia ilmavirtauksia eli se on energiatalouden kannalta loistava matkantekijä.

Sen verran reissu on rankka, sillä vaikka kurjetkin tankkaavat huolellisesti ennen muuttomatkaa ja lentävät energiaa säästäen, putoaa muuttolintujen painosta merkittävä osa ennen perillepääsyä.

– Kun lintu tulee perille, sen paino on noin puolet siitä, mikä se oli lähtiessä, Lähteenpää sanoo.

Aiheesta voi keskustella keskiviikkoon 28. syyskuuta kello 23 asti.

