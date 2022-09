Kuusamon suurpetokeskuksen eläimiä ei voida siirtää Korkeasaaren tai Ranuan ja Ähtärin eläintarhoihin

Kuusamon suurpetokeskuksen tunnetuimpia karhuja on Juuso-karhu. Arkistokuva.

Korkeasaaren, Ranuan ja Ähtärin eläintarhoissa ei ole selvityksen mukaan vapaana sellaisia tiloja, joihin Kuusamon suurpetokeskuksen eläimet voisi sijoittaa.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ilmoitti maanantaina Kuusamon Suurpetokeskuksen eläintarhaluvan peruuttamisesta.

Viranomaiset tai Kuusamon Suurpetokeskus eivät ole olleet yhteydessä Korkeasaaren, Ranuan tai Ähtärin eläintarhoihin Suurpetokeskuksen eläinten uudelleensijoituksiin liittyen, kerrotaan eläintarhojen yhteisessä tiedotteessa.

Kaikkien kolmen eläintarhan nimissä tulleessa tiedotteessa kerrotaan, että eläintarhoissa ei ole vapaana sellaisia tiloja, joihin nämä eläimet voisi sijoittaa pysyvästi tai odottamaan kuljetusta ulkomaisiin eläintarhoihin. Karhu on pitkäikäinen laji, joka voi tarhaoloissa elää yli 30-vuotiaaksi. Karhuilla tulee eläinten pitoa koskevan asetuksen mukaan olla ulkotarha, jonka pinta-ala on vähintään 400 neliötä eläintä kohden, kuitenkin siten, että pinta-alan on oltava vähintään 800 neliötä.

Tiedotteen mukaan tarhassa tulee olla riittävästi suojapaikkoja, kaivamiseen soveltuvaa pohjamateriaalia, vesiallas sekä mahdollisuus nukkua talviunta.

Euroopan eläintarhajärjestö EAZA ylläpitää karhujen ja ilvesten kantakirjoja, joiden avulla eläinten siirtoja ja lisääntymistä voidaan suunnitella eurooppalaisten eläintarhojen kesken lajien geneettisen monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Suomessa EAZA:n jäseniä ovat Korkeasaaren, Ranuan ja Ähtärin eläintarhat.

EAZA valvoo jäsentensä toimintaa muun muassa eläinten hyvinvoinnin, tarhatilojen, eläinlääkinnän, eläintarhan henkilöstön, turvallisuuden ja talouden osalta. Kuusamon Suurpetokeskus ei ole EAZA:n jäsen. Sen on silti mahdollista olla yhteydessä EAZA:aan etsiessään eläimilleen uusia sijoituspaikkoja.

