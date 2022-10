Carolyn Cade toi poikansa Suomeen ja liikuttui kyyneliin saatuaan käsiinsä vanhan lapsuudenkuvan – yhden päivän aikana löytyi 23 uutta serkkua

Carolyn Cade liikuttui kyyneliin, kun eräs uusista sukulaisista ojensi hänelle vanhan mustavalkoisen kuvan, jossa Carolyn istuu äitinsä Edna Maria Kumpulan sylissä pienenä tyttönä. Kuva on vuodelta 1939 ja keskellä on Carolynin isoäiti Kaisa Eerika Kumpula, joka on kotoisin Kummunkylästä. Kuvassa on kaikki Kaisan lapset ja lapsenlapset. Kuva oli lähetetty Amerikasta sukulaisille Suomeen amerikanserkkujen sota-aikana ja sen jälkeen lähettämien avustuspakettien mukana.

Kuva: Anne Petranen