Osa takanlämmittäjistä pattitilanteessa – laki estää pitkään kylmänä olleen tulisijan käytön ennen tarkastusta, mutta nuohoojille on pitkät jonot

Sähkön hinnannousun takia ihmiset ottavat käyttöön takkoja ja puuhelloja, joita on lämmitetty viimeksi vuosia sitten. Nuohousalan Keskusliiton toimitusjohtaja Hannu Murtokare kertoo, että syksy on tuonut paljon uusia tulisijojen käyttäjiä.

Tämä näkyy nyt nuohoojien työssä.

– Otamme paljon käyttöön esimerkiksi pystyuuneja ja rivitalojen takkoja. Taloista 99 prosentissa on puheenaiheena sähkön hinta, kuvailee Päijät-Hämeen nuohouksen yrittäjä Pekka Lempiäinen.

Syksyn nuohousjonot voivat hidastaa monen tulisijan käyttöönottosuunnitelmia. Vakituisesti asutun asunnon piippu on nuohottava lain mukaan vähintään vuosittain, vapaa-ajan asunnon vähintään kolmen vuoden välein. Laki kieltää käyttämästä kolme vuotta kylmillään ollutta hormia ennen nuohoojan tarkastusta.

Tarkastus on tärkeä, sillä nuohooja antaa siitä todistuksen. Tulipalon sattuessa vakuutusyhtiö voi vaatia nähtäväksi todistuksen siitä, ettei tarkastusta ole laiminlyöty.

Monella yrityksellä on viikkojen tai jopa kuukausien mittainen jono. Liitto toivoo, että nuohouspalveluja käytettäisiin ympäri vuoden, jotta syksyisin ei syntyisi pitkiä jonoja.

Syksyn kova kysyntä yllätti Nuohousliike Riihimäen yrittäjän Markus Riihimäen, joka valmistui nuohoojaksi viime vuonna.

– Puheluja on tullut mielettömästi. En olisi kuvitellut, että töitä on näin paljon. Tilanne on, mikä on, mutta aina on myös positiivisia asioita.

Käyttämättömänä olleen takan saa usein nopeasti käyttöön

Parhaassa tapauksessa pitkään kylmillään ollut piippu vaatii ainoastaan tarkastuksen ja puhdistuksen, samalla tavalla kuin säännöllisesti käytössä ollut. Joskus naakka on voinut tehdä pesän käyttämättömään hormiin, mikä vaatii hieman enemmän työtä nuohoojalta.

Yleensä nuohoamisessa ei kestä kauan. Nuohous Lahden nuohooja Antti Huotari kiipeää katolle. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Nyt moni haluaa myös vaihtaa sähkökiukaan tilalle puukiukaan. Vaihto voi olla helppo, jos jäljellä on yhä paikka puukiukaalle. Rakentamiseen liittyvät lupa-asiat kannattaa varmistaa paikalliselta rakennusvalvonnalta. Vaihtaminen vaatii usein, että nuohooja käy arvioimassa tilanteen.

– Joskus paikka on paneloitu umpeen niin, ettei hormia näy. Jotkut ovat halunneet puukiukaan, vaikka sille ei ole vanhaa hormia. Pettymys on ollut suuri, jos kiuasta ei voikaan vaihtaa, kertoo Lahden Nuohoustyön yrittäjä Mikko Suontama.