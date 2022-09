Sisäministeri Mikkonen: Pidän tärkeänä, että aidan rakentamista itärajalle tarkastellaan

Sisäministeri Mikkonen: Raja-aidasta on hyvä käydä keskustelua

Venäjän liikekannallepanon julistaminen on lisännyt Suomeen pyrkivien venäläisten määrää. Valvontaa itärajalla on tehostettu. Lisäksi Rajavartiolaitos on ehdottanut aidan rakentamista kriittisiin kohtiin rajalle.

Rajavartiolaitoksen selvityksen mukaan itärajalle olisi rakennettava aita. Aidan pituus olisi pisimmillään 260 kilometriä ja hinta joitakin satoja miljoonia euroja. Rajavartiolakia on kesällä muutettu ja nyt kiinteiden esteiden rakentaminen on mahdollista.

Rajavartiolaitos on tehnyt kartoitusta niistä kohdista, joissa aidasta olisi hyötyä.

– Kukaan ei ajattele, että koko tuota 1300 kilometrin rajaa aidattaisiin. Siellä on alueita, missä se riski on suurempi. Ne ovat alueita, missä molemminpuolin rajaa on asutusta ja kulkee vanhoja teitä tai tielinjoja. Sellaisia kohtia maastossa, mistä voisi olla helppo tulla, sisäministeri Krista Mikkonen luonnehti Ylen aamun haastattelussa.

Mikkonen toteaa, että poliittisesti asiasta tarvitaan hallituksen yhteinen näkemys, sillä päätös ei ole vain sisäministeriön asia. Aidasta aiheutuu kustannuksia, jotka riippuvat esimerkiksi rakennettavan aidan pituudesta.

– Rajavartiolaitos on tätä suunnitelmaa tehnyt ja siinä ei puhuta vain aidasta. Siinä yhteydessä on valvontalaitteisto ja tie, että pystyttäisiin huoltotoimia tekemään.

– Tiedetään että rajanylityspaikoilla ja kriittisissä kohdissa esteet voisivat olla hyödyllistä. Pidän tärkeänä, että asiaa tarkastellaan, Mikkonen sanoi.

Rajavartiolaitos on lisännyt resursseja itärajalle

Suomi on lisännyt turvallisuusviranomaisten, erityisesti puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen, resursseja sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi. Lisäksi rajavartijoiden koulutusmäärää on kasvatettu.

Venäläisten suuri määrä on huolettanut ihmisiä. Krista Mikkonen ymmärtää huolen hyvin. Vaikka Venäjältä tulijoiden määrä on nyt kasvanut liikekannallepanon julistamisen jälkeen, niin rajanylittäjien määrä on kuitenkin pienempi kuin ennen koronaa.

– Rajavartiolaitos pystyy joustavasti siirtämään ihmisiä sinne, missä on tarvetta. Itärajalla on nyt huolehdittu, että siellä riittää rajavartijoita sekä rajanylityspaikoilla että maastorajoilla, Mikkonen vakuutti.

Rajalla tehdään tiukat tarkastukset kaikille ja selvitetään maahantulon edellytykset.

– Olemme myös tehostaneet maastovalvontaa ja jos sieltä yritetään tulla rajan yli, niin se huomataan kyllä.

