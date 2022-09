Alkoiko nyt Teboil-yrittäjien pudotuspeli? Kaksi asemaa lopettanut kahdessa päivässä: "Kukkaro ei kestä, kun ihmiset ryhtyivät boikotoimaan"

Ruskeasuolla Teboilin huoltoaseman kahvilassa on rauhallinen tunnelma tiistaiaamuna. Huomenna huoltoaseman ovet eivät enää aukea eikä polttoaineita voi ostaa tankeista.

Hissiteknikot Veikko Vänttinen ja Erkki Haapana ovat aloittamassa työpäiväänsä kahvikupin äärellä. Aamukahvien jälkeen työmiehet siirtyvät työmaille eri puolille pääkaupunkiseutua.

Molemmat ovat huomanneet, että asemat vähenevät pääkaupunkiseudulta. Väheneminen lisää työajoa, koska jossakin on kuitenkin työpäivän lomassa käytävä virkistäytymässä tai kahvilla.

– Kyllä se harmittaa, kun nämä asemat tuntuvat lopettavan vuorotellen, kuten Shell-asema tuosta läheisestä ympyrästä. Mikä on sitten seuraava paikka, kun nämä vähenevät ja vähenevät koko ajan? Vänttinen ihmettelee.

Ruskeasuon huoltoasemalla he ovat käyneet epäsäännöllisesti 1990-luvulta saakka.

– Täytyy keksiä jokin toinen paikka. Jossakin kuitenkin pitäisi tavata, kun lähdemme yhdellä autolla eteenpäin, Haapana toteaa.

Liikenne on lisääntynyt Ruskeasuolla vuosikymmenien aikana ja autoa on vaikea saada pysäköityä, toteavat Veikko Vänttinen ja Erkki Haapana. Kuva: Olli-Pekka Kursi / Yle

Ruskeasuon Teboil-huoltoasemaa ovat viimeiset 32 vuotta pyörittäneet yrittäjäveljekset Jyri ja Marko Vikkelä.He ovat ilmoittaneet, että asema sulkeutuu tänään, tiistaina iltakuudelta.

Huoltoasema remontoitiin pari vuotta sitten. Remontissa kunnostettiin kahvila, huoltotilat ja tankkausalue, jotka ovat hyvässä kunnossa.

Huoltoaseman jatkosta ei ole tietoa. Yrittäjät eivät suostuneet Ylen haastatteluun.

"Kaikki tietävät, missä on Rusan Tebis"

Asemalla on tiistaiaamuna muitakin, joita lopettamispäätös surettaa.

– Kyllä se harmittaa, olemme olleet töissä läheisellä mäellä yli 20 vuotta, ja tämä on ollut aamuisin aamupuuron ja -kahvin paikka. Nyt pitää varmaan juoda aamukahvit kotona, Anne Keinänen sanoo.

Lopettamispäätös on herättänyt pohdintoja.

– On tätä kavereiden kanssa mietitty. Huoltoasemalle tehtiin isot remontit, sitten tuli korona ja nyt tuli tämä Venäjän tilanne, varmaan niillä on oma osuutensa tähän lopettamispäätökseen. Surulliselta se silti tuntuu, sanoo Satu Riihelä.

Kumpikaan ei tunne yrittäjiä.

Ruskeasuon Teboil on ollut vuosikymmenien ajan monille tuttu kohtaamispaikka. Kuva: Olli-Pekka Kursi / Yle

Anne Keinänen on alakouluikäisestä käynyt läheisillä ratsastustalleilla ratsastamassa ja tullut iltaisin kaakaolle huoltoasemalle. Myöhemmin paikalle tultiin muuten.

– Kun sain ajokortin, tämä oli yksi mestoista, joissa piti käydä kruisailemassa. Vuosien varella on tullut käytyä muuten vaan ja kavereiden kanssa. Tämä on hyvä paikka, kaikki tietävät, missä on Rusan Tebis. Mennään sinne, lähdetään sieltä tai palataan sinne, hän kertoo.

Keinänen suree sitä, että niin monet asiat ovat poistuneet tai muuttuneet. Hän on seurannut Ruskeasuon ympäristöä vuosien ajan ja nostaa esimerkeiksi vanhat pysäköintihallit, lippakiskan, puhelinkopit, kympin ratikan päättärin, liikenneympyrän ja Pikku-Huopalahden muuttumisen.

– Rauhallinen alue tämä on aina ollut. Lliikennemäärät ovat kasvaneet ja ihmisiä on paljon enemmän. Kiva, kun tulee ihmisiä lisää ja elämää, hän toteaa.

Hyvinkäällä Sveitsinhovin yrittäjä konkurssiin

Hyvinkäällä Sveitsinhovin Teboil-huoltoasema on sulkeutunut eilen, maanantaina. Yrittäjä Birgit Hakulinen kertoo hakeutuneensa konkurssiin.

Pari vuotta yrittäjänä toiminut Hakulinen kertoo, että korona-ajan ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutus on liian suuri.

– Tulot eivät riitä menoihin, oli pakko lopettaa. Kukkaro ei enää kestänyt tätä tilannetta, kun ihmiset ryhtyivät boikotoimaan, Hakulinen sanoo.

Hakulisen mukaan ainoastaan vakioasiakkaat kävivät, muuten suurin osa asiakkaista jäi sodan alettua kokonaan pois.

– He sanoivat, etteivät enää tule, koska rahat menevät Venäjälle. Yritin sanoa, että olen kauppias, eikä tavaroiden ja ruokatarjoilun tuloista mikään mene Venäjälle, eikä bensa kuulu minulle, mutta eivät asiakkaat minua kuunnelleet.

Teboil-ketjuissa yrittäjä huolehtii itsenäisesti kaupan ja tarjoilun pyörittämisestä, eikä niiden tuotto mene ketjulle. Ainoastaan polttoaineiden myynti menee Teboilille, yrittäjä saa myynnistä pienen provisio-osuuden. Tiloissa yrittäjä on vuokralla.

– Provikka tulee siitä, että pidämme paikat puhtaana ja ilmoitamme, jos tulee jotain ongelmia, Hakulinen sanoo.

Yrittäjä lopettaa toiminnan haikein mielin ja jäljelle jäävät myös velat. Jatkajaa ei ainakaan toistaiseksi ole tiedossa.

– Olen kotoisin Pohjanmaalta, mutta elämäni on Hyvinkäällä. Olen asunut Hyvinkäällä vuodesta 1977 lähtien. Täällä ovat lapseni, en lähde täältä minnekään.

Lue myös:

Valtio lakkaa lokakuussa tankkaamasta venäläisomisteisella Teboililla – huoltamoilla näkyneet poliisiautot ovat aiheuttaneet närää

Tampereen kaupunki lunastaa Sammonkadun Teboilin rakennuksen noin 500 000 eurolla

Energiayhtiö Lukoilin hallituksen puheenjohtaja Ravil Maganov on kuollut epäselvissä oloissa – lähteen mukaan hän putosi sairaalan ikkunasta

Ukrainan sota näkyy Suomen kaduilla levottomuuksina, joissa osapuolina ovat venäläiset tai ukrainalaiset – jopa nyrkkitappeluita on nähty

Oulun Energia lopetti sopimuksen Teboilin kanssa – uusi öljyntoimittaja on löytynyt

Noin 30 elokapinalaista esti tankkaamisen bensa-asemalla Helsingissä – mielenilmaus kesti muutaman tunnin

Lahden kaupunki jätti uusimatta Teboil-kylmäaseman vuokrasopimuksen – huoltamoyhtiö valitti hallinto-oikeuteen