Ian-hurrikaani uhkaa iskeä suoraan miljoonien asuinalueelle Floridassa – "Potentiaalisesti historiallinen katastrofi", meteorologi varoittaa

Karibianmerellä voimistuva hurrikaani Ian on voimistunut kolmannen kategorian hirmumyrskyksi viisiportaisella Sariffin–Simpsonin hurrikaaniasteikolla, Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus kertoo.

Hurrikaanin eli trooppisen hirmumyrskyn reitti kulkee Karibianmerellä Caymansaarten länsipuolelta ja pyyhkäisee Kuuban länsiosan yli kohti Yhdysvaltojen Floridan osavaltion Meksikonlahden puoleista rannikkoa.

Hurrikaani rantautui Kuubaan tiistaina puolenpäivän aikoihin Suomen aikaa.

Kuubassa havaittiin ennen myrskyn rantautumista voimistunutta tuulta ja sateita. Yhdysvaltain hurrikaanikeskus odotti Kuubaan henkeä uhkaavia myrskytuulia ja rankkasateita.

Kuuban ylitettyään hurrikaanin ennustetaan voimistuvan Meksikonlahdella yhä jopa kategorian neljä hurrikaaniksi.

Kuva: NOAA, Harri Vähäkangas / Yle

Koko Floridaan julistettu hätätila

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus ennustaa hurrikaanin rantautuvan Floridan länsirannikolle tämän viikon torstaina.. Myrskyn vaikutukset voivat tuntua Floridassa jo tiistaista alkaen ja voimistuvan keskiviikon aikana.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis julisti sunnuntaina hätätilan kaikkiin 67 piirikuntaan Floridassa. Kuvernööri kehotti ihmisiä varaamaan elintarvikkeita ja vettä sekä varautumaan sähkökatkoihin.

– Tämä on todella suuri myrsky, DeSantis sanoi lehdistötilaisuudessa. Hän kertoi kutsuneensa apuun 5 000 kansalliskaartin jäsentä, minkä lisäksi lähellä olevista osavaltioista on saapumassa Floridaan kansalliskaartilaisia.

Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on hyväksynyt (siirryt toiseen palveluun)24 piirikuntaan Floridassa hätätilajulistuksen, joka avaa mahdollisuuden suoralle liittovaltion tuelle.

Hurrikaani uhkaa rantautua Tampan alueelle

Hurrikaanin ennustetaan rantautuvan Tampa Bayn kaupunkialueen lähistölle. Tampa Bayn alue on Floridan toiseksi väkirikkain alue yli kolmella miljoonalla asukkaalla.

Tampan alueelle ei ole iskenyt suurta hurrikaania yli sataan vuoteen. Vuonna 1921 Tampa Bayn hurrikaanina tunnettu myrsky rantautui alueelle kolmannen kategorian hirmumyrskynä.

Tampa Bayn alueen erityisenä huolena on tulvavedet, sillä lahdelle työntyvällä vedellä ei ole pakoreittiä pois paitsi kaupunkialuetta kohti.

Hurrikaanin ennustetaan tällä hetkellä rantautuvan Tampa Bayn alueesta hieman pohjoiseen vähemmän väkirikkaalle alueelle, mutta maanantaina Yhdysvaltain kansallinen ilmatieteenlaitos asetti myös koko Tampan Bayn kaupunkialueen hurrikaanivaaran alle.

– Kun seuraan tätä myrskyä, tunnen samoin kuin silloin, kun Andrew lähestyi Miamia ja kun Katrina lähestyi New Orleansia, meteorologi Jeff Masters sanoi sanomalehti Tampa Bay Timesille (siirryt toiseen palveluun).

– Meillä on potentiaalisesti historiallinen katastrofi valmisteilla, Masters varoitti.

Hurrikaani Andrew iski vuonna 1992 Etelä-Floridaan aiheuttaen kymmeniä kuolemia ja miljardien dollarien tuhoja. Hurrikaani Katrina iski puolestaan vuonna 2005 Louisianaan ja aiheutti yli tuhannen ihmisen kuoleman.

Myös meterologi Rick Davis sanoi televisiokanava CNN:lle (siirryt toiseen palveluun), että lähestyvä hurrikaani täytyy ottaa vakavasti.

– Me kerromme ihmisille – vaikka he olisivat minun tapaan asuneet koko elämänsä Floridassa – että tämä on jotain, mitä emme ole nähneet meidän elinaikana.

Tampan kaupunginjohtaja Jane Castor kutsui Iania "uskomattomaksi myrskyksi" ja sanoi kaupungin tyhjentävän keinotekoisia lampia mahdollisia tulvavesiä varten.

– Tästä on tulossa myrsky, jollaista emme ole ennen nähneet, Castor sanoi kaupunkinsa asukkaille.

Floridaa usein kurittavat hurrikaanit ovat viime vuosina tuoneet mukanaan aiempia myrskyjä kovempia sateita ja voimakkaampia tuulia. Ilmastonmuutoksen johdosta myrskyjen arvioidaan olevan keskimääräisesti voimakkaampia ja tuovan enemmän sadetta mukanaan kuin aiemmin.