Nord Streamin sabotaasi oli Saksan taloudelle viimeinen pisara – nyt Euroopan talousveturi pelkää, että teollisuus pakenee maasta

Saksa on Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen maailman kolmanneksi suurin vienti- ja tuontimaa. Maassa on 74 satamaa. Kuvassa oleva Düsseldorfin satama on keskikokoinen. Naapurikaupunki Duisburgin satama on maailman suurin joenvarsisatama. Sen laiturit yltävät Reinin varrella lähes 40 kilometrin matkalle.

Kuva: Esa Syväkuru / Yle