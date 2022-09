Vaalimaan rajanylityspaikalla on rauhallisempaa muutaman vilkkaan päivän jälkeen – "Liikenne edelleen suurilta osin turismia"

Vaalimaan kautta Suomeen tulee nyt tuhansia venäläisiä päivässä. Kuva on Vaalimaan rajanylityspaikalta viime viikon lopussa.

Maanantain ja tiistain välinen yö sujui suhteellisen rauhallisesti Vaalimaan rajanylityspaikalla. Tiistaina on kuitenkin odotettavissa vilkasta liikennettä Venäjältä Suomeen.

Tiistaiaamuna noin 50–70 autoa oli jonossa Suomen rajan ylittämiseen Vaalimaalla. Viime päivinä yli 7 000 venäläistä päivässä on tullut Suomeen Kaakkois-Suomen rajanylityspaikkojen kautta.

– Näyttää siltä, että liikenne jatkuu melko samanlaisena kuin maanantaina, sanoi Vaalimaan rajantarkastusaseman päällikkö, kapteeni Jussi Pekkala varhain tiistaiaamuna.

Vilkasta päivää odotetaan jälleen, mutta rauhallisempaa kuin viikonloppuna. Pekkalan mukaan se johtuu siitä, että suurin osa rajanylittäjistä ei ole sotaa pakenevia miehiä, vaan muutenkin länteen matkustelevia.

Kuva: Kiira Ikävalko / Yle

– Liikenne rakentuu kuitenkin edelleen normaalista liikenteestä, eli turismiliikenteestä, ihmisistä jotka käyvät Suomessa ja Euroopassa. Myös suuri osa niin sanotuista tavallista matkoista tehdään nyt, kun ei tiedetä, pääseekö viikon päästä Suomeen vaikka ostoksille.

– Sen lisäksi tilanteen kiristyminen ja epätietoisuus saa ihmiset liikkeelle, Pekkala toteaa.

Maastoa pidetään silmällä

Mediatietojen mukaan Venäjä aikoo sulkea rajansa niiltä miehiltä, joita liikekannallepano koskee.

Jos Venäjä kieltää maasta poistumisen palvelusikäisiltä miehiltä, se voi lisätä painetta tulla Suomeen laittomasti metsän läpi.

– Kun Venäjä rajoittaa liikennettä, liikenne tänne rajanylityspaikalle vähenee, ja paine siirtyy maaston puolelle. Siihen on varauduttu koko kesän ja syksyn ajan. Sitä on harjoiteltu ja on tehty riskiarvioita, Pekkala sanoo.

Rajavartioston selvityksen mukaan itärajalle tarvittaisiin aita noin 200 kilometrin alueelle. Suurin osa aidasta tulisi Kaakkois-Suomen alueelle. Mahdollisesti itärajalle rakennettavasta aidasta Pekkala sanoo, että se on pidemmän aikavälin hanke.

– Siitä ei ole tehty Suomessa päätöksiä. Ennen kaikkea täällä kentällä varaudumme toimimaan nykyisillä resursseilla.

Juuri Vaalimaan rajanylityspaikan kohdalla ihmiset tuskin pyrkivät Venäjältä Suomeen maaston kautta, Pekkala sanoo.

– Ei täältä pääse autojonosta Suomen puolelle ilman, että käy tarkastuksessa.

Yle seuraa rajaliikennettä jatkuvasti päivittyvässä artikkelissa.

