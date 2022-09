Uudistusmielinen Thomas de Mallet Burgess on ehdolla Kansallisoopperan taiteelliseksi johtajaksi – hakijoita oli 20 maasta

Englantilainen oopperajohtaja ja ohjaaja Thomas de Mallet Burgess, 58, on ehdolla Suomen Kansallisoopperan taiteelliseksi johtajaksi.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin säätiön hallitus päätti ehdokkuudesta kokouksessaan tiistaina pääjohtaja Gita Kadambin esityksestä. Kadambi kuvailee Kansallisoopperan tiedotteessa de Mallet Burgessin johtamistaitoja vahvoiksi ja taiteellista kykyä erinomaiseksi.

– Hänellä on hyvät verkostot ja näyttöjä pitkäjänteisestä ja taloudellisesti kestävästä suunnittelusta. Thomasista saisimme näkemyksellisen taiteellisen johtajan, joka kehittäisi rohkeasti oopperan tulevaisuutta.

Taiteellisen johtajan pesti herätti laajaa kiinnostusta kansainvälisesti. Julkisen haun lisäksi käytettiin rekrytointiasiantuntijaa ja suorahakua. Prosessissa oli mukana 76 henkilöä 20 eri maasta.

Visio oli joillekin liikaa

Thomas de Mallet Burgess on toiminut vuodesta 2018 Uuden-Seelannin oopperan pääjohtajana ja taiteellisena johtajana. Hänen reipashenkisiä uudistuksia sisältäneellä kaudellaan yleisö kasvoi ja monipuolistui.

De Mallet Burgessin visio herätti Uudessa-Seelannissa myös närää (siirryt toiseen palveluun). Viime vuonna kolmannes oopperan hallituksesta erosi vastalauseena taiteelliselle linjalle.

Eronneiden hallituksen jäsenten mielestä huonosti käyttäytyvät brittituristit eivät olleet kelvollinen aihe oopperatuotannolle. De Mallet Burgess vastasi The Unruly Tourists -tuotannon arvosteluun toteamalla, että hänet valittiin uudistamaan taloa ja sen hän teki.

Radio New Zealandin haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) de Mallet Burgess totesi, että mikäli ooppera mielii pysyä relevanttina, sen on pystyttävä käsittelemään ajankohtaisia sosiaalisia aiheita Trumpin suosiosta perheväkivaltaan.

Uuden-Seelannin oopperan katsomoon onnistuttiinkin saamaan hänen kaudellaan poikkeuksellisen paljon ensikertalaisia ja nuoria muun muassa immersiivisellä tuotannolla Händelin Semelestä.

Päätös tehdään lokakuussa

Ennen Uuden-Seelannin oopperan pestiään Thomas de Mallet Burgess perusti Australiassa Lost & Found Opera -ryhmän ja toimi sen taiteellisena johtajana. Vuosina 2008–2011 hän vastasi Wexfordissa Irlannin ensimmäisen kansallisen oopperatalon taiteellisesta visiosta.

De Mallet Burgess on ohjannut oopperatuotantoja Uuden-Seelannin lisäksi muun muassa Canadian Opera Companyssa, Lontoon Royal Opera Housessa ja Wexfordin oopperafestivaalilla.

Thomas de Mallet Burgess on erityisen kiinnostunut yleisön ja esiintyjien välisestä suhteesta ja on tehnyt niiden parissa yhteistyötä useiden oopperatalojen kanssa. Lisäksi hän on kansainvälisesti arvostettu näyttämötaitojen koulutuksen asiantuntija.

Kansallisoopperan nykyisen taiteellisen johtajan Lilli Paasikiven kausi päättyy ensi vuoden heinäkuun lopussa.

Mikäli Thomas de Mallet Burgess nimitetään, sopimus solmitaan neljäksi vuodeksi ja se sisältää kolmen vuoden option. Ensimmäinen uuden taiteellisen johtajan suunnittelema ohjelmisto nähtäisiin kaudella 2025–2026.

Säätiön hallitus tekee lopullisen nimeämispäätöksen lokakuussa henkilöstöryhmien kuulemisen jälkeen. Sitä ennen asiasta ei anneta julkisuuteen lausuntoja.

