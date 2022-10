Epäilyttääkö pörssisidonnaisen sähkölaskusi suuruus – näin voit tutkia, saunoitko juuri hintapiikin aikana

Mittarin näytössä oleva kulutuslukema on lain tarkoittama mittaustulos. Kulutetun energian määrän lisäksi mittari lähettää verkkoyhtiölle tiedot kulutuksen ajankohdista. Mittari voi lähettää myös hälytyksen, jos sen sinetöinti murretaan ja sähköä yritetään varastaa.

Sähkölaskun oikeellisuuden tarkastaminen voi olla pörssisidonnaisen sähkösopimuksen tehneelle vaikeaa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto rohkaisee kuluttajia käymään laskuja läpi ja muistuttaa, että tarvittavia tuntihintatietoja on saatavilla ilmaiseksi netistä.

Monet sähkönmyyntiyhtiöt kauppaavat kuluttajille yhä hanakammin sähkösopimuksia, joissa sähkön hinta määräytyy sähköpörssin rajusti vaihtelevien tuntihintojen mukaisesti.

Pörssisidonnaisen sähkösopimuksen tehneelle sähkölaskun oikeellisuuden tarkastaminen on kuitenkin usein haastavaa.

Laskutusjakson aikainen energiankulutuksen kokonaismäärä toki selviää mittarin alkulukeman vähentämisellä loppulukemasta. Kulutuksen jyvittäminen kullekin laskutusjakson aikaiselle tunnille onkin sitten työläämpää.

Silloin kun tuotteen tai palvelun hinta määräytyy mittaustuloksen perusteella, mittausten, mittaustulosten ja mittauslaitteiden luotettavuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Ylitarkastaja Heikki Koivula, miten kuluttaja voi pörssisidonnaisen sähkösopimuksen tapauksessa varmistua laskun paikkansapitävyydestä?

– Kuluttajan kannattaa varmistua siitä, että laskutusjaksolta sähkömittariin kertynyt kWh-lukema vastaa sähkölaskulla olevaa kulutuslukemaa. Kuluttaja voi myös laskea laskutettavan pörssisidonnaisen sähkön hinnan taulukkolaskentaohjelmalla. Tasejaksokohtaiset kulutuslukemat saa verkkoyhtiönsä asiakassivustolta tai Datahubista. Sähkön tuntikohtaiset hinnat saa ladattua eurooppalaiselta läpinäkyvyysalustalta (ENTSO-E). Sähkölasku ei sisällä näitä tietoja. Hintatietoja ja sähkölaskun tarkistusta voi olla saatavilla myös muista palveluista.

Niin pääoma- kuin hyödykemarkkinoillakin hintatiedot ovat usein pörsseille kauppatavaraa. Saako hintatietoja jostakin ilmaiseksi? Kuinka pitkältä ajalta?

– Hintatiedot saa ilmaiseksi sähkömarkkinoiden läpinäkyvyysalustalta (siirryt toiseen palveluun). Tietoihin pääsee siellä yläpalkin kohdasta Transmission, sitten valitaan kohta Day-ahead Prices ja edelleen Bidding area: Finland. Tietojen tulee olla helposti saatavilla olevassa muodossa, ladattavissa omalle tietokoneelle ja käytettävissä vähintään 5 vuoden ajan. Hinnat ovat sivustolla EUR/MWh yksikössä ja ilman arvonlisäveroa. Alustaa ylläpitää sähkön kantaverkkoyhtiöiden eurooppalainen yhteistyöjärjestö ENTSO-E.

Kaiken perusteena on kuluttajan nousujohdon päässä olevan etäluettavan kilowattituntimittarin tekemät havainnot? Kuinka luotettavia laitteita ne ovat?

– Mittarit ovat hyvin luotettavia ja luotettavuus säilyy käyttöiän ajan. Laskutuskäytössä olevien mittareiden tulee täyttää mittauslaitelain vaatimukset ennen käyttöönottoa. Puolueeton tarkastuslaitos varmistaa vaatimusten täyttymisen. Laskuttava taho vastaa siitä, että käytössä oleva sähkömittari soveltuu käyttötarkoitukseen ja -ympäristöön, toimii jatkuvasti luotettavasti ja sen käyttö täyttää mittauslaitelain vaatimukset.

Uusista etäluettavista mittareista saa suoraan muun muassa sähköauton latauksen ohjaamisessa hyödyllisiä tietoja, sanoo ylitarkastaja Heikki Koivula. Kuva: Tukes

Miten varmistutaan, että mittarin kello on oikeassa ajassa ja että kulutus on rekisteröity juuri oikealle tunnille?

– Etäluentajärjestelmä pitää mittarin kellon ajassa. Kuluttaja voi tarkistaa mittarin käyttämän kellonajan mittarin näytöltä.

Kuinka tarkkaa kulutetun energiamäärän mittauksen pitää olla?

– Mittareiden tarkkuudesta ja muista olennaisista vaatimuksista on säädetty mittauslaitelaissa. Suomessa kuluttajilla käytössä olevien mittareiden tarkkuudet ovat noin yksi tai kaksi prosenttia. Kuluttajan on hyvä olla tietoinen omien laitteidensa sähkönkulutuksesta. Kannattaa myös varmistua siitä, ettei mittariin kerry kulutusta silloin, kun kaikki kulutuskohteet ovat pois päältä. Lisäksi kannattaa katsoa sähkönkulutus vuorokauden eri tunneilta verkkoyhtiön palvelusta.

Milloin kannattaa vaatia verkkoyhtiöltä mittarin tarkistuttamista?

– Sähkömittarin tarkistuttamisen syitä on harvoin. Ensimmäisenä ei kannata epäillä sähkömittaria, vaan kannattaa tutkia omaa sähkönkulutustaan ja sähkölaitteiden kuntoa. Tietoisuus sähkönkulutuksista auttaa arviomaan mahdollista mittarin tarkastuttamistarvetta. Vertailutietoa aiempiin kulutuksiin saa verkkoyhtiön portaalista tai vanhoista sähkölaskuista.

Voiko kuluttaja jotenkin itse tarkistaa mittarin tarkkuutta?

Mittarin vilkkuvasta valosta näkee hetkellisen sähkönkulutuksen samalla tapaa kuin aiempien vanhojen mekaanisten mittareiden kiekon pyörimisestä. Esimerkiksi 1 kW:n tehoisella sähkölämmittimellä mittarin valo vilkahtaa 3,6 s välein, jolloin kuudessa ja puolessa minuutissa kertyisi 108 pulssia ja tunnissa 1000 pulssia. Näin on siis siinä tapauksessa, että mittarissa on merkintä 1000 imp/ kWh.

Mittareissa on myös näyttö. Mikä merkitys mittarin näytössä olevalla lukemalla on? Jos näytön lukemasta ottaa kuvan, kuinka vahva todiste se on, jos kulutetusta energian määrästä tulee riitaa?

– Mittarin näytössä oleva lukema on mittaustulos, jonka perusteella määritetään maksettava hinta. Tasejaksolaskutuksessa käytettävä tieto löytyy mittarin muistista. Jos haluaa seurata tarkemmin kulutustaan suoraan mittariltaan, niin kuluttaja voi esimerkiksi kirjoittaa talteen mittarin lukemia laskutusjakson alussa ja lopussa ja laskea siten jakson kokonaiskulutuksen. Valokuva on hyvä apu lukemien taltioimisessa.

Vanhoissa mekaanisissa sähkömittareissa hetkellisen sähkönkulutuksen näki kiekon pyörimisestä. Nykyisissä mittareissa samaa asiaa ajaa vilkkuva valo. Kuva: Riikka Heikkilä / Yle

Nykyisissä etäluettavissa mittareissa on paljon elektroniikkaa. Jos esimerkiksi ukkonen rikkoo mittarin, mihin verkkoyhtiö ja sähkönmyyjä sitten perustavat laskutuksensa?

– Verkkoyhtiöt pyrkivät vaihtamaan rikkoutuneen mittarin mahdollisimman pian. Rikkoutuneen mittarin tapauksessa laskutus perustetaan arvioon, joka pohjautuu toteutuneeseen kulutukseen.

Mitä kaikkea tietoa nykyiset etäluettavat mittarit välittävät eteenpäin? Entä kuinka pitkältä ajalta mittaustietojen pitää säilyä myös mittarin omassa muistissa?

– Mittarit välittävät laskutuksen perustana olevat tasejaksolukemat ja sähkökatkostiedot. Verkkoyhtiökohtaisesti mittarilta voidaan saada myös tietoa sähköverkon vioista kuten nollavian [nollajohdon katkeamisen aiheuttama vaaratilanne, jossa esimimerkiksi sähkölaitteen runko voi tulla jännitteelliseksi] , jännitteistä ja virroista sekä sähkön laadusta. Uusissa etämittareissa mittaustietojen tulee säilyä laskutusjakson ja laskunselvityksen ajan.

Millainen on mittareiden ja niiden tiedonsiirron tietoturva? Hälyttääkö mittari, jos sen sinetit murretaan tai sähköä yritetään varastaa?

– Mittarit ovat suljetuissa verkoissa. Mittaustiedonsiirron tietoturva on samaa luokkaa matkapuhelinverkon sisäisen tietoturvan kanssa. Myös salausta käytetään ja tietoturvaa ylläpidetään ohjelmistopäivityksin. Mittari hälyttää murtoyrityksistä ja sähkövarkauksien jäljille päästään dataa analysoimalla ja taselaskennalla.

Miten sähkön mittaamisen kuluttajaystävällisyyttä voitaisiin edelleen lisätä? Mitä uusia kuluttajaa hyödyttäviä toimintoja uusiin, myös tulevaan sähkön varttihinnoitteluun sopiviin mittareihin on tulossa?

– Uusiin seuraavan sukupolven etäluettaviin mittareihin tulee sähköinen asiakasrajapinnan liitin. Sen kautta saadaan sähkömittarista lähes reaaliaikaisesti mittarin mittaustietoja. Mittarin liittimeen liitetyn edullisen lisälaitteen avulla mittaustietoja voidaan esittää esimerkiksi mobiililaitteen näytöllä. Mittaustietoja voidaan käyttää esimerkiksi sähköauton latausaseman ohjaukseen. Jatkossa uusia mittareita etäluetaan kuuden tunnin välein ja mittaustiedot ovat saatavilla verkkoyhtiön palvelusta tai Datahubista.

