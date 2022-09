Kansanradiossa on aineksia myös oopperaan – suuria tunteita, mutta kuolemaa ei tehdä puolta tuntia

Yleisradion legendaarinen radio-ohjelma Kansanradio on muuntautunut oopperaksi

Yleisradion legendaarinen radio-ohjelma Kansanradio on muuntautunut oopperaksi, jonka ensi-ilta on huomenna keskiviikkona Suomen kansallisoopperassa.

– Oopperahan on isoja tunteita, ja vaikka asia olisi mikä tahansa, koirankakka tai maailmanrauha, Kansanradiossa ollaan täynnä paatosta, mielipidettä, vakaumusta ja tunnetta. Se sopii oopperaan, sanoo Kansanradio-oopperan ohjaava nukketeatteritaiteilija Timo Väntsi.

Hän on myös kirjoittanut libreton, joka pohjautuu Kansanradioon soittaneiden tarinoihin. Esille nousee esimerkiksi rakkauslaulujen kuunteleminen suhteessa syntyvyyden määrään Suomessa.

– Tässä ei tehdä kuolemaa puolta tuntia kuten oopperoissa yleensä. Tämä on nopeatempoinen, Väntsi kertoo.

Runsas teksti asetti haasteita myös säveltäjä Seppo Pohjolalle. Hän sanoo, että Kansanradio on hänen säveltämistään oopperoista maailmoja syleilevin.

– Tekstit lauletaan aika nopeassa tempossa, että yksinkertaisesti saadaan mahtumaan kaikki sanottava sinne. Tässä pystyy tekemään isoa melodista ilmaisua, isoa rytmistä jänneväliä ja suuria kaaria, koska suurta tunnetta piisaa. Kansanradio antaa herkulliset raamit, Pohjola sanoo.

Oopperan lavalla myös nukketeatteria

Yhtenä radioon soittavana äänenä ja useissa eri rooleissa esiintyvä baritoni Sauli Tiilikainen kuunteli viimeksi viime sunnuntaina Radio Suomesta Kansanradiota.

– Jäi mieleen yhden soittajan loistava idea. Jokaiselle hankitaan ilmastokumihousut, ja kun tulee metaanipäästöjä, ne otetaan talteen housuista johonkin tankkiin, Tiilikainen kertoo.

Oopperassa seurataan myös kuvitteellisen kuulijan, eläkeläisrouva Ailin tarinaa. Hän on uudessa elämänvaiheessa eli muuttamassa kodistaan palvelutaloon.

– Aili-nukke tuo oopperaan naivismia, mikä on läsnä Kansanradiossa. Aili on Kansanradion vakiokuuntelija, joka on joskus myös soittanut ohjelmaan tiskiräteistä ja kärpäsistä, nukketeatteritaitelija Piia Kalenius paljastaa juonesta.

Kansanradio-kamariooppera yhdistää siis nukketeatteritaidetta kamarioopperaan.

Oopperaa esitetään huomisen ensi-illan jälkeen vielä perjantaina ja lauantaina Suomen kansallisoopperan Alminsalissa. Ooppera toteutetaan Teatro Productions Oy:n ja Artsoppa ry:n yhteistuotantona.

