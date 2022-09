Netflix laajentaa pelituotantoaan – nyt puolet yhtiön pelistudioista sijaitsee Helsingissä

Suoratoistopalvelu Netflix perustaa uuden pelistudion Helsinkiin. Uutta pelistudiota luotsaa Marko Lastikka, joka on aiemmin työskennellyt muun muassa Zynga- ja Electronic Arts -peliyhtiöissä.

Uusi pelistudio on osa Netflixin strategiaa Suomen pelimarkkinoilla: yhtiö osti keväällä 94 prosenttia suomalaisesta Next Gamesista, ja kaupan myötä Next Games poistui Helsingin pörssin First North -markkinalta.

Uuden studion perustaminen tarkoittaa, että Netflixillä on yhteensä neljä pelistudiota, joista kaksi sijaitsee Helsingissä.

Pelialalle laajentaminen on tapahtunut nopeasti, sillä ensimmäisen pelistudionsa yhdysvaltalaisyhtiö osti viime vuoden syyskuussa. Yhtiöllä on nyt valikoimassaan kymmeniä mobiilipelejä.

Netflixin tiedotteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan yhtiön tavoitteena on rakentaa Helsingin studiosta “maailmanluokan pelistudio”, jonka pelien on tarkoitus tavoittaa satoja miljoonia ihmisiä.

Yhtiö lupaa myös, ettei sen peleissä nähdä pelin sisäisiä ostoksia tai mainoksia. Tämä tarkoittaa, että samaan tapaan kuin elokuvien katseleminen, myös pelien pelaaminen vaatii kuukausimaksun. Myös kilpailijayhtiö Applen pelipalvelu toimii kuukausimaksuperusteisesti.

Yhtiön mukaan Helsinki valittiin uuden studion päämajaksi, sillä kaupungissa on “ainutlaatuista mobiilipeliosaamista”. Yhtiö kertoo rakentavansa nyt studion perustaa, ja ensimmäisten pelien julkaisu tapahtunee vasta vuosien päästä.

