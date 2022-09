Masennus ja yksinäisyys voivat vanhentaa nopeammin kuin tupakointi, tutkijat väittävät

Onneton, masentunut tai yksinäinen olo voi nopeuttaa vanhenemista enemmän kuin tupakointi tai jopa eräät taudit, kertoo brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun) tuoreesta tutkimuksesta. Se on julkaistu Aging-US -tiedelehdessä (siirryt toiseen palveluun).

Ihmisellä on kronologinen ikä, joka perustuu hänen syntymäaikaansa. Lisäksi jokaisella on biologinen ikä, joka määrittyy sen mukaan, kuinka elimistön toiminnot ikääntyvät. Siihen vaikuttavat niin perintötekijät, elämäntavat kuin muutkin seikat.

Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, että mitä korkeampi biologinen ikä on, sitä suurempi on sairauksien ja kuoleman riski.

Nyt tutkijat kertovat tehneensä digitaalisen ikääntymismallin, joka paljastaa psykologisen terveyden tärkeyden.

– Pääviestimme on, että keho ja sielu ovat yhteydessä, sanoo Fedor Galkin, yksi tutkimuksen tekijöistä ja johtava tutkija hongkongilaisessa Deep Longevity -start-up-yrityksessä.

Tutkimuksessa olivat mukana myös kalifornialainen Stanfordin yliopisto ja Hongkongin kiinalainen yliopisto.

"Psykologisesta terveydestä huolehtiminen on suurin tekijä, joka voi hidastaa ikääntymistä"

Tutkijat rakensivat eräänlaisen ikääntymiskellon, joka perustui dataan, joka oli kerätty yli 4 800 aikuiselta vuonna 2015 osana kiinalaista terveyden ja eläkkeelle siirtymisen pitkittäistutkimuksesta.

Mukana olivat muun muassa tiedot kolesteroli- ja glukoositasoista, sukupuolesta, verenpaineesta, painoindeksistä ja keuhkojen toiminnasta.

– Osoitamme, että psykologiset tekijät, kuten onnettomuus tai yksinäisyys lisäävät jopa 1,65 vuotta ihmisen biologiseen ikään, tutkijat kirjoittavat.

Vaikka Galkin sanoo, että luku on arvio, tutkimus korostaa joka tapauksessa psykologisen tilan merkitystä vanhenemisen kannalta.

– Psykologisesta terveydestä huolehtiminen on suurin tekijä, joka voi hidastaa ikääntymistä, Galkin kuvailee Guardianille.

Tutkijat toteavat lisäksi, että tupakoitsijan biologisen iän ennustetaan olevan 15 kuukautta korkeampi kuin niiden, jotka eivät tupakoi. Avioliitto pienentää biologista ikää noin seitsemän kuukautta. Malli ennusti maalla asuvien olevan viitisen kuukautta vanhempia kuin vertaisensa kaupungissa.

Guardianin haastattelema psykologian ja epidemiologian professori Andrew Steptoe kommentoi, että on epätodennäköistä, että eristyneisyys ja yksinäisyys ovat todella pahempia riskitekijöitä terveydelle kuin tupakointi. Tutkimuksessa tutkittiin vain kerran kerättyä tietoa, eikä tutkittavia seurattu vuosien ajan, Steptoe muistuttaa.

