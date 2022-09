Tarkistuspäivästä riippuu, kallistuiko asuntolainasi juuri sadoilla euroilla kuukaudessa – osa alkanut tiedustella jo lyhennysvapaata pankista

Monen suomalaisen asuntolainat kallistuvat selvästi nyt syksyllä. Suomalaisten asuntolaina on yleensä sidottu 12 kuukauden euriboriin. Lainan korko tarkastetaan kerran vuodessa sovittuna päivänä.

Jos koron tarkistuspäivä on nyt lokakuussa tai sen jälkeen, edessä voi olla karu yllätys ja satasien lasku.

– Korkojen nousu alkaa näkyä aika monella velallisella jo nyt, ja tulevina kuukausina määrä kasvaa, Aktian henkilöasiakkaista vastaava johtaja Oscar Taimitarha sanoo.

Lainoja otetaan ympäri vuoden, joten korkojen tarkistuspäiviä on myös ympäri vuoden.

Helpotusta ei ole luvassa keväälläkään, koska korkojen odotetaan entisestään nousevan. Osa suomalaisista onkin alkanut jo tiedustella lyhennysvapaata pankista.

Tämä selviää Ylen kyselystä kuudelle suurelle pankille.

Moni asia kallistuu

Pankkien mukaan suomalaiset ehtivät jo tottua euriborien alle nollan olevaan tasoon. Korkojen noususta on puhuttu, mutta nyt se alkaa näkyä myös käytännössä.

– Markkinakorkojen nousu tuntuu kukkarossa ikävänä yllätyksenä, kun samaan aikaan myös yleisesti asumisen elämisen ja liikkumisen kulut ovat nekin olleet voimakkaassa nousussa inflaation kiihtymisen myötä, Aito Säästöpankin luottopäällikkö Mikko Haverinen kertoo.

Hän antaa esimerkkinä vuosi sitten otetun 200 000 euron asuntolainan 25 vuoden maksuajalla. Jos lainan korontarkistuspäivä oli maanantaina, lainan kokonaiskorko 0,60:n marginaalin kanssa oli 3,10 prosenttia. Tällöin lainan kuukausierä nousi 719 eurosta 963 euroon, eli asiakkaan pitää käyttää lainanhoitoon 244 euroa enemmän joka kuukausi. Pikkurahoista ei ole siis kyse.

Tämä korotus on 12 kuukauden euriborissa vielä voimassa koko vuoden seuraavaan tarkistuspäivään asti.

– Oman korontarkistuspäivän voi tarkistaa kätevästi vaikkapa verkkopankista, Danske Bankin viestintäpäällikkö Kaisa Majava vinkkaa.

Osalla laina kallistuu vasta myöhemmin. Nordeasta muistutetaan, että jos viitekoron tarkistuspäivä on vielä edessäpäin, niin viitekoron arvo on vielä nolla prosenttia.

Kysyimme tamperelaisilta, millä tavalla korkojen nousu näkyy heidän arjessaan. Video: toimittaja Maria Salovaara, kuvaaja Antti Eintola / Yle

Arvio: korot nousevat keväällä

Asuntovelalliset ovat nyt eri asemassa sen mukaan, millainen korko heillä on ja mihin laina on sidottu. Korkosuojausten suosio on kasvanut.

Korkojen odotetaan nousevan keväällä vielä lisää.

– Markkinoilla hinnoitellaan, että korko nousee tulevan vuoden aikana 3 prosentin paikkeille tai jopa yli, rahoittamisen palveluiden johtaja Satu Tammilehto S-Pankista summaa.

OP Ryhmän vakuuksista ja digitaalisesta asuntokaupasta vastaavan johtajan Anna Niinimäen arvio on sama.

– Epävarmuus on tällä hetkellä erittäin suurta johtuen talouden epävarmuudesta, joten kehitys voi liikkua suuntaan jos toiseen.

Toisaalta pankit muistuttavat, että ne ovat pitkään testanneet lainanhakijan maksukyvyn 6 prosentin korkotasolla ja 25 vuoden laina-ajalla, eli asiakkaiden sinänsä pitäisi korkojen nousu kestää hyvin.

Tamperelainen Kari Söderqvist haaveilee omasta asunnosta, mutta tietää, ettei juuri nyt ole lainan ottamiselle paras hetki. Kuva: Antti Eintola / Yle

Lyhennysvapaita tiedustellaan

Osa ihmisistä on pohtinut lyhennysvapaiden hakua. Pankkien mukaan lyhennysvapaiden määrässä ei vielä ole nousua, mutta tiedusteluja on tullut.

Vaikka korot kestäisi, moni kärsii kalliista sähköstä, bensasta ja ruuasta, ja talous on tiukoilla.

– Sähkön hinnan nousuun varautuvat ovat tyypillisesti hakeneet 6 kuukauden lyhennysvapaata tai maksuohjelman määräaikaista keventämistä talvikuukausien ajaksi, jolloin sähkölaskunkin odotetaan olevan suurimmillaan, Aito Säästöpankin luottopäällikkö Mikko Haverinen kertoo.

OP Ryhmän Anna Niinimäki sanoo, että ensimmäisiä pieniä merkkejä kysynnän mahdollisesta vilkastumisesta on näkyvissä.

– Mitään valtavaa piikkiä lyhennysvapaahakemuksissa ei ole näkynyt, mutta syyskuussa hakemuksia on tullut jonkin verran enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna, Aktian Oscar Taimitarha sanoo.

